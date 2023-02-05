Кто летает на загадочном «лимузине на крыльях» от Aurus и «Сухого» (даже в закрытые аэропорты России)

В небе над закрытыми для полетов городами России периодически замечают необычный самолет —
На сервисе Flightradar указано, что это частный борт. Обычно первые лица страны летают бортами специального авиационного отряда «Россия», который базируется в аэропорту Внуково-3. Но не в этом случае. Утром 3 февраля этот загадочный самолет с бортовым номером RA-89152 вылетел из московского Шереметьево (в терминале «А» обслуживают бизнес-джеты), а через пару часов приземлился в Челябинске.
Туда же, в Челябинск, с рабочим визитом 3 февраля прибыл министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Кто летает на Aurus?
Бизнес-джет в 2021 году выставлялся на выставке МАКС-2021 в Жуковском, где на его борт поднимались президент РФ Владимир Путин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда бортовой номер был другой — 97009.
Как отмечал телеграм-канал Planeradar.ru, самолет RA-89152 — это
Загадочный «Суперджет» с надписью Aurus уже не раз замечали в небе, в том числе и в закрытом воздушном пространстве страны. В середине прошлого месяца, 13 января, его заметили в закрытом для полетов воздушном пространстве недалеко от Брянска. Тогда же там побывал и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Подобные совпадения журналисты замечали и раньше. В ноябре прошлого года элитный «Суперджет» заметили в закрытом для полетов аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Об этом писали наши коллеги из «Фонтанки». Позднее стало известно, что туда прилетел Денис Мантуров. Он посещал предприятие «Каменскволокно» в Ростовской области.
Еще одно совпадение случилось 9 октября 2022 года. В этот день бизнес-джет прилетел в закрытый аэропорт Краснодара. И вновь там же оказался министр промышленности. В этот раз с главой Кубани они посещали краснодарский приборный завод «Каскад». Еще раньше, 27 августа 2022 года, и самолет, и Мантуров вместе оказались в Перми. Позднее СМИ сообщали, что он прибыл в город с рабочим визитом.
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Что это за самолет?
Впервые этот самолет представили летом 2021 года на авиасалоне в Жуковском, тогда он назывался SBJ. А после этот бизнес-джет от Aurus показали в Дубае. Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов оценил стоимость лимузина на крыльях в 39–50 миллионов долларов в зависимости от комплектации.
В разработку интерьера бизнес-джета, по данным РБК, «Ростех» вложил порядка 900 млн рублей. В Объединенной авиастроительной корпорации тогда рассказали изданию, что Aurus Business Jet (ABJ) оснастили душевой кабиной, высокоскоростным интернетом и встроенным трапом. Кроме этого, Мантуров отметил, что без дозаправки лайнер должен летать из Москвы во Владивосток на расстояние около 7200 км.
MSK1.RU уже писал про Sukhoi SuperJet 100 Aurus, тогда он проходил испытания. А ранее над Подмосковьем испытания проходил другой отечественный лайнер —