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Кто летает на загадочном «лимузине на крыльях» от Aurus и «Сухого» (даже в закрытые аэропорты России)

Показываем самолет изнутри и рассказываем, кто из чиновников пользуется им чаще всего

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Лимузином на крыльях называют Sukhoi SuperJet 100-95LR

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В небе над закрытыми для полетов городами России периодически замечают необычный самолет — SSJ 100-95LR. Внешне, как пишет MSK1.RU, он похож на обычный Sukhoi SuperJet, а внутри — на лимузин на крыльях.

На сервисе Flightradar указано, что это частный борт. Обычно первые лица страны летают бортами специального авиационного отряда «Россия», который базируется в аэропорту Внуково-3. Но не в этом случае. Утром 3 февраля этот загадочный самолет с бортовым номером RA-89152 вылетел из московского Шереметьево (в терминале «А» обслуживают бизнес-джеты), а через пару часов приземлился в Челябинске.

Самолет прилетел в Челябинск

Самолет прилетел в Челябинск

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Туда же, в Челябинск, с рабочим визитом 3 февраля прибыл министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Кто летает на Aurus?

Бизнес-джет в 2021 году выставлялся на выставке МАКС-2021 в Жуковском, где на его борт поднимались президент РФ Владимир Путин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда бортовой номер был другой — 97009.

Путин и Мантуров — в лимузине на крыльях

Путин и Мантуров — в лимузине на крыльях

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Как отмечал телеграм-канал Planeradar.ru, самолет RA-89152 — это SSJ 100-95LR под названием Aurus. В реестре на сайте Росавиации самолет с этим бортовым номером отсутствует. Однако, согласно данным на сайте Russianplanes.net, лайнер в эксплуатации с июля 2021 года. А его оператор — конструкторское бюро Сухого (там борт и разрабатывали). На самолет нанесена специальная ливрея Aurus — марки, которая делает президентские лимузины.

Aurus в Жуковском

Aurus в Жуковском

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Загадочный «Суперджет» с надписью Aurus уже не раз замечали в небе, в том числе и в закрытом воздушном пространстве страны. В середине прошлого месяца, 13 января, его заметили в закрытом для полетов воздушном пространстве недалеко от Брянска. Тогда же там побывал и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

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Подобные совпадения журналисты замечали и раньше. В ноябре прошлого года элитный «Суперджет» заметили в закрытом для полетов аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Об этом писали наши коллеги из «Фонтанки». Позднее стало известно, что туда прилетел Денис Мантуров. Он посещал предприятие «Каменскволокно» в Ростовской области.

Денис Мантуров — глава Минпромторга

Денис Мантуров — глава Минпромторга

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Еще одно совпадение случилось 9 октября 2022 года. В этот день бизнес-джет прилетел в закрытый аэропорт Краснодара. И вновь там же оказался министр промышленности. В этот раз с главой Кубани они посещали краснодарский приборный завод «Каскад». Еще раньше, 27 августа 2022 года, и самолет, и Мантуров вместе оказались в Перми. Позднее СМИ сообщали, что он прибыл в город с рабочим визитом.

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Что это за самолет?

Впервые этот самолет представили летом 2021 года на авиасалоне в Жуковском, тогда он назывался SBJ. А после этот бизнес-джет от Aurus показали в Дубае. Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов оценил стоимость лимузина на крыльях в 39–50 миллионов долларов в зависимости от комплектации.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: UACRussia / Youtube.com

В разработку интерьера бизнес-джета, по данным РБК, «Ростех» вложил порядка 900 млн рублей. В Объединенной авиастроительной корпорации тогда рассказали изданию, что Aurus Business Jet (ABJ) оснастили душевой кабиной, высокоскоростным интернетом и встроенным трапом. Кроме этого, Мантуров отметил, что без дозаправки лайнер должен летать из Москвы во Владивосток на расстояние около 7200 км.

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