Кто летает на загадочном «лимузине на крыльях» от Aurus и «Сухого» (даже в закрытые аэропорты России)

Что это за самолет?

Впервые этот самолет представили летом 2021 года на авиасалоне в Жуковском, тогда он назывался SBJ. А после этот бизнес-джет от Aurus показали в Дубае. Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов оценил стоимость лимузина на крыльях в 39–50 миллионов долларов в зависимости от комплектации.