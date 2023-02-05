«Продаю вещи в связи с отказом в ВНЖ»: как россияне бегут из Турции и что нужно, чтобы там остаться

С конца декабря русскоязычное сообщество эмигрантов всколыхнула волна отказов в получении турецкого вида на жительство. Некогда гостеприимная к нашим соотечественникам Турция перестала быть страной, в которой легко и просто остаться на ПМЖ. Многие россияне одновременно начали получать отказы на заявки, поданные в управления миграционной службы в разных городах.
В связи с этим некоторые наши соотечественники ищут новые направления для релокации. Среди вариантов — Грузия, Таиланд и даже Аргентина с Мексикой. Другие продолжают пытаться подавать документы, но на другой тип ВНЖ.
Как справляются с этими трудностями российские эмигранты, какие существуют способы получить ВНЖ в новых условиях и о каких подводных камнях при этом важно помнить — разбираемся с самими переехавшими и экспертом по релокации.
10 дней на выезд
Согласно законодательству Турции иностранный гражданин, получивший отказ в ВНЖ, должен в течение 10 дней покинуть страну. Для россиян, ожидавших, что смогут остаться в некогда гостеприимной стране на долгие месяцы или годы, нынешнее количество отказов стало настоящим ударом.
В Telegram-чатах пользователи приводят статистику:
— К примеру, в группе «ВНЖ в Турции отказы одобрения» с января статистика такая: в Стамбуле 60 отказов, 3 одобрения (есть ВНЖ у партнера), 45 одобрений (но заявка была подана до 26 декабря), после — только 10 одобрений».
Итоговую вероятность получить ВНЖ в Стамбуле пользователи оценили в 17%.
— В Анталии 40 отказов, 4 одобрения, — пишут в чате. — 3 из них до 10 декабря, одно по тапу. В итоге вероятность близка к 0%.
В тех же чатах все чаще можно увидеть сообщения отчаявшихся эмигрантов: кто-то надеется на апелляцию, кто-то спрашивает о возможности получить другой тип ВНЖ, но многие вынуждены в спешке паковать чемоданы, распродавая все, что нажили за месяцы, проведенные в Турции.
Некоторые россияне столкнулись с еще одной проблемой: жилье, которое они сняли осенью за большую сумму, включавшую залог, нужно спешно освободить даже если впереди еще несколько заранее оплаченных месяцев. В чатах неудачливые съемщики спрашивают, удастся ли вернуть оплату или хотя бы депозит. Более опытные эмигранты отвечают им, что, вероятнее всего, с деньгами придется попрощаться.
— Неделю назад отказали в туристическом ВНЖ, — рассказывает корреспонденту MSK1.RU Кристина, переехавшая в Турцию в конце прошлого года.
Родители меня полностью поддерживают в переезде, хоть сами и остались в России. Я позвонила им и немного успокоилась. Решила искать другие способы. Узнала в одной из эмигрантских групп о том, что есть возможность получить студенческий ВНЖ. Теперь я почти закончила собирать документы, буду подаваться на него. Благо, у меня есть еще месяц. Некоторым из моих знакомых отказ пришел за пару дней до окончания легального срока пребывания. Они, конечно, в отчаянии.
«Четкой системы нет»
Работы прибавилось и у миграционных агентств. Эксперт по релокации Vocatio agency Елизавета Лазарева рассказала MSK1.RU, что изменилось в процедуре получения турецкого ВНЖ за последние месяцы и как в новых условиях максимально снизить вероятность отказа.
— Турция еще 2–3 года назад была очень простой страной для получения ВНЖ, — говорит Елизавета. — Никаких особых усилий предпринимать было не нужно, просто показать адрес и заплатить пошлину. Сейчас много документов нужно прилагать дополнительно, и они всегда хотят чего-то еще.
К нам часто обращаются люди уже после отказов в получении вида на жительство. Наши клиенты изначально подавали документы сами или через агентство, им пришел отказ. Причины разные бывают: кому-то отказали в туристическом ВНЖ, они что-то не так в документах указали или не все бумаги донесли. Тонкостей много. Кто-то подавался в Анталии или Алании — регионах, где сейчас очень много отказов.
Туристический вид на жительство дает право находиться в Турции до года, свободно пересекая границу. Без ВНЖ пребывание граждан России ограничено сроками туристической визы: всего — 90 дней в течение полугода; при этом подряд находиться в стране можно 60 дней, после чего нужно выехать и въехать в Турцию снова.
«На деле 140 тысяч, а по документам — 15»
— Тем, кому отказали в туристическом виде на жительство, мы помогаем оформлять студенческий ВНЖ или по владению недвижимостью. Тут тоже много нюансов. Недвижимость должна стоить не менее 75 тысяч долларов. Часто приходят клиенты, заплатившие за квартиру, например, 100 или даже 140 тысяч долларов, но при этом у них в tapu (документе о праве собственности) указана стоимость в 15 тысяч долларов.
В таком случае, по словам Елизаветы, новым владельцам не остается ничего кроме как заказать повторную экспертизу, чтобы эксперты оценили квартиру уже в адекватную стоимость, и подавать документы заново.
Успеть вовремя
— Бывали случаи, когда человек не подал на ВНЖ заранее, — продолжает Елизавета. — Например, он принес документы на 62 день пребывания в стране, а значит уже нарушил закон. Документы в этом случае могут просто не принять.
Некоторые забывают следить за уведомлениями в личном кабинете. Их могут попросить донести какую-то справку, а они об этом даже не знают. Дедлайн истекает, как итог — отказ.
Так вот, у того клиента, который подался на 62 день, было уведомление, что нужно заплатить штраф за превышение срока легального пребывания. Он его не увидел и получил отказ. Пришлось подаваться на другой тип ВНЖ. Таких ситуаций действительно много.
Главные ошибки при получении ВНЖ
С какими сложностями сталкиваются сейчас россияне при попытке получить ВНЖ в Турции и какие ошибки совершают? Елизавета Лазарева поделилась полезным списком.
1. Подаваться на туристический ВНЖ
Сейчас этот тип вида на жительство для россиян, по словам Елизаветы, неофициально закрыт. Крайне редко заявку могут одобрить, но с вероятностью 95% вы получите отказ.
2. Предоставить недостаточно документов
Если раньше требования к документам на ВНЖ в Турции не были такими строгими, сейчас нужно предоставить множество бумаг, чтобы, как выразилась Елизавета, «показать, что ты хороший гражданин».
3. Пытаться получить ВНЖ в Анталии или Алании
В этих регионах наибольший процент отказов, так что шанс получить вид на жительство здесь — очень низкий.
4. Забывать про личный кабинет
Важно не пропускать ни одного уведомления о статусе вашей заявки. В любой момент могут попросить принести еще какой-то документ
5. Не выяснить стоимость квартиры по документам
Она может сильно различаться с той суммой, что вы на самом деле заплатили за свое жилье. Лучше перед покупкой лишний раз проверить бумаги.
6. Подаваться в закрытых для ВНЖ районах
На сегодня ВНЖ в районах Аланьи Махмутлар, Кестель, Авсаллар и Каргыджак не дают, ни туристических, ни по tapu.
Ранее мы писали о том, куда уезжают россияне, которые не смогли получить ВНЖ в Турции и публиковали историю девушки, переехавшей после отказа в ВНЖ из Стамбула на Шри-Ланку. Также мы рассказывали о том, как провести время в Иране — новом туристическом направлении для россиян.