«Продаю вещи в связи с отказом в ВНЖ»: как россияне бегут из Турции и что нужно, чтобы там остаться

В Telegram-чатах пользователи приводят статистику:

— К примеру, в группе «ВНЖ в Турции отказы одобрения» с января статистика такая: в Стамбуле 60 отказов, 3 одобрения (есть ВНЖ у партнера), 45 одобрений (но заявка была подана до 26 декабря), после — только 10 одобрений».

Итоговую вероятность получить ВНЖ в Стамбуле пользователи оценили в 17%.



— В Анталии 40 отказов, 4 одобрения, — пишут в чате. — 3 из них до 10 декабря, одно по тапу. В итоге вероятность близка к 0%.



В тех же чатах все чаще можно увидеть сообщения отчаявшихся эмигрантов: кто-то надеется на апелляцию, кто-то спрашивает о возможности получить другой тип ВНЖ, но многие вынуждены в спешке паковать чемоданы, распродавая все, что нажили за месяцы, проведенные в Турции.

