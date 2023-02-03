Путин заявил, что Россия ответит на угрозы Запада не только бронетехникой: новости СВО за 2 февраля

2 февраля Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом в четвертый раз с начала боевых действий.



Политики ЕС и США призвали ввести санкции против Собчак и Киркорова

Группа политиков Евросоюза, США и Украины призвали ЕС ввести санкции против Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Стивена Сигала и еще нескольких человек, которые, по их мнению, поддерживают спецоперацию. Как сообщает издание Euractiv, инициативная группа уже направила письмо с соответствующим требованием министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрёму (Швеция является председателем Совета ЕС).

