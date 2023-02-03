«Как только вышел из аэропорта, мне резко захотелось домой»: как айтишник выиграл грин-карту и уехал в США

Еще во время учебы в университете Алексей вместе с другом хотел отправиться в путешествие, посмотреть мир. Тогда товарищ предложил сыграть в лотерею, испытать удачу. С правилами парни не были знакомы, поэтому перед подачей заявления пришлось самостоятельно гуглить и разбираться.



— Там не очень всё сложно. По-моему, с сентября по октябрь проводится эта лотерея. Заходишь на сайт Госдепартамента США, заполняешь там анкету, минут 5–10 на это уходит. Рассказываешь, где родился и вырос, национальность. Раньше было главное, чтобы был загранпаспорт, но сейчас он уже не нужен, насколько я знаю, потому что много беженцев по всему миру. И вроде отменили наличие загранников даже для жителей РФ. А когда я подавал, нужны были паспорт и фото специального формата на грин-карту, — рассказал Алексей.