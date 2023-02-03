«Как только вышел из аэропорта, мне резко захотелось домой»: как айтишник выиграл грин-карту и уехал в США

Красноярец Алексей (имя изменено. — Прим. ред.) вместе с другом решил поучаствовать в лотерее, призом в которой была американская грин-карта. Молодой человек рассказал нашим коллегам из NGS24.RU, как посетил три страны, пытаясь получить визу, а также о плюсах и минусах жизни в одном из самых крупных городов США.
«Ни фига, в Америку можно поехать. Отлично!»
Еще во время учебы в университете Алексей вместе с другом хотел отправиться в путешествие, посмотреть мир. Тогда товарищ предложил сыграть в лотерею, испытать удачу. С правилами парни не были знакомы, поэтому перед подачей заявления пришлось самостоятельно гуглить и разбираться.
— Там не очень всё сложно. По-моему, с сентября по октябрь проводится эта лотерея. Заходишь на сайт Госдепартамента США, заполняешь там анкету, минут 5–10 на это уходит. Рассказываешь, где родился и вырос, национальность. Раньше было главное, чтобы был загранпаспорт, но сейчас он уже не нужен, насколько я знаю, потому что много беженцев по всему миру. И вроде отменили наличие загранников даже для жителей РФ. А когда я подавал, нужны были паспорт и фото специального формата на грин-карту, — рассказал Алексей.
Грин-карта позволяет ее обладателю пользоваться всеми правами гражданина США, кроме прав баллотироваться и голосовать. Она дается на 10 лет, но через 5 лет можно уже получить американский паспорт.
Результаты приходят через полгода, в мае. Выиграть грин-карту с первого раза парням не удалось, тогда они решили попробовать еще. Вторая попытка, в 2021 году, совпала с окончанием университета, поэтому все силы были брошены на написание диплома. Только в июне, через месяц после оглашения результатов друг Леши напомнил о лотерее.
— Это было в день предзащиты диплома, мы сидели в столовой, друг написал, чтобы я проверил результаты, он тогда не выиграл. Захожу на сайт и вижу, что я выиграл. И день такой тяжелый был, что я только дома понял: «Ни фига, в Америку можно поехать. Отлично!»
Однако выигрыш в лотерею — это только первый шаг на пути к переезду в Штаты. Алексей рассказывает, что сперва необходимо было заполнить форму, рассказывая обо всей своей жизни за последние 10 лет: где учился, кем работают родители и так далее. Чем быстрее заполнишь документ, тем быстрее сможешь попасть на собеседование в посольство, где сотрудники еще и могут отказать в визе.
— Я боялся, что изначально анкету неправильно заполнил, потому что у тебя нет шансов ее просмотреть. Советую тем, кто заполняет анкету на грин-карту, сделать скриншот, чтобы потом быть уверенным, что номер паспорта, например, не перепутал. А еще в Америке даты и месяц местами повернуты, — говорит Алексей.
Вся бумажная волокита была закончена в ноябре, после предстояло пройти собеседование в посольстве. В 2021 году россиян принимали в Варшаве. Ситуацию осложняли ковид и большое скопление людей: в Польше визы выдавали россиянам, белорусам и, само собой, полякам. Алексею был выдан 4000-й номер, и очередь его подходила только в мае 2022 года.
До собеседования предстояло пройти медицинское обследование, которое включает анализы на туберкулез и ВИЧ. Анализы можно сдать в специализированной клинике примерно за 300 долларов. Россиянам удобней это сделать в Москве, Минске или Кракове. Алексей решил проходить осмотр в Москве, чтобы лишний раз не летать в Европу, в которой после начала СВО к тому же перестали работать российские банковские карты.
Результаты были готовы уже на следующий день, и молодому человеку выдали все необходимые справки, которые нужно предоставить на границе.
За визой через три страны
Переезд в Америку — большое приключение и путешествие. Прежде чем получить визу в США, Алексею пришлось оформлять «шенген», чтобы попасть в Польшу на собеседование. Самым простым вариантом въехать в Европу было получение шенгенской визы через итальянское посольство.
— Я обратился в агентство в Красноярске, потому что я вообще в этом не соображаю. Решил, что лучше
Маршрут был не самый простой: на самолете до Москвы и от Москвы до Минска, из Минска на автобусе до Вильнюса, из Вильнюса до Варшавы тоже на автобусе. В столицу Белоруссии Алексей добрался без проблем, там он провел ночь, а на следующее утро был запланирован автобус до Вильнюса.
— Мы подъехали к границе Белоруссии с Литвой. Кто-то говорил, что они там по шесть-восемь часов стояли, но мне повезло. Провел в Вильнюсе несколько часов на вокзале и затем пересел на следующий автобус. Познакомился с людьми, ехали преимущественно украинцы. Они общались между собой кто по-русски, кто по-украински. Мне за эту поездку никто вообще ничего не сказал плохого, учитывая, что я со многими общался, — говорит Алексей.
В Польше по российскому паспорту Алексей спокойно заселился в отель. Собеседование было назначено на следующий день.
— Там охрана военная, огромная очередь, разные паспорта видишь, в основном украинские, российские, американские. Ты выключаешь телефон, сдаешь его, они тебя сканируют под рамочкой. Дают номерок, типа как в Сбербанке. Отдаешь документы, и тебе предлагают переводчика, если необходимо. После нужно оплатить консульский сбор — 330 $. И ждешь, пока тебя вызовут. И вот я, придя в 09:00, только в 14:00 освободился. Видел, как людям отказывают, хотя при мне немногим русским отказывали. Вообще, никакого отношения плохого не было ни от поляков, ни от американцев. Я уже не помню, честно говоря, какие мне вопросы задавали, но уточняли девичью фамилию мамы, кем работаю, — рассказывает Алексей.
Братья-сербы помогли с билетами
Получив визу, Алексей вернулся в Красноярск, чтобы собраться перед переездом. Однако вновь возникла проблема: из-за заблокированных карт невозможно было купить билеты, но и здесь красноярец нашел выход.
— Братья-сербы наши продавали билеты. Там нельзя было оплатить на сайте, но они тебе дают ссылку и оформляют это как будто за кеш. Короче, всё нормально. Я купил билет Москва — Белград — Нью-Йорк. В Белграде пришлось пройти дополнительный контроль, выставленный специально для улетающих в Америку, — говорит Алексей.
В Нью-Йорке предстояло снова пройти пограничный контроль, люди с паспортами быстро проходили через отдельную очередь, Алексею же пришлось провести несколько часов в аэропорту. Во время прохождения таможни пограничники проверили все ранее полученные документы и без проблем впустили парня в страну.
Пройдя все стадии контроля, Алексей наконец оказался в Америке. Но парень признается, что эйфории при этом не испытал.
— Честно говоря, думал, Америка — это круто, но как только вышел из аэропорта на улицу, мне резко захотелось домой. Я думал: улечу прямо сейчас. Короче, грустно было, джетлаг и стресс. Неделю где-то было ощущение, что скоро билеты куплю и полечу обратно. Но потом, когда в России мобилизация началась, всё прошло, — рассказывает красноярец.
Устроиться в Нью-Йорке
Уже полгода Алексей живет в Нью-Йорке, в Южном Бруклине, возле эмигрантского района Брайтон-Бич. Алексей признается, что выбрал это место для жизни на первое время, пока нет своей машины, из-за развитого общественного транспорта.
— Тут знакомые есть, и машина не нужна. В любом другом городе у них практически нет общественного транспорта, нет метро, автобусы ходят как хотят. Когда ты приезжаешь в Техас, во Флориду, тебе сразу нужна машина, без нее никак, просто никак, — уже успел понять Алексей.
В Нью-Йорке, как и во всех больших городах, тяжело снять жилье. Сейчас парень снимает комнату в квартире.
— Комнаты тогда стоили где-то 600 $ в месяц. Это именно комната, не квартира, не студия. С общим туалетом, ванной и кухней. Сейчас они стоят уже 1000 $, потому что приехало много украинцев, очень много. Им визу дают легко, и они едут: кто-то — в Европу, кто-то — сюда, — рассказывает Алексей.
Первым делом Алексей оформил проездную и кредитную карты, подал документы на получение водительских прав.
— В России считается, что кредитная карта — это не очень хорошая штука, что типа ты в долгах. А тут только так всё работает. Кредитка дает понять людям, что ты надежный человек, ты платишь. Кредитка нужна прям 100%. Сдал на права где-то в сентябре, вообще легко, ничего сложного, никто не грузит, — говорит молодой человек.
«Первые месяцы прикольно, потом начинает тошнить от мусора»
Первые впечатления от Нью-Йорка у Алексея весьма неоднозначны. В первые недели он побывал на знаменитой площади Таймс-сквер и увидел, что яркая киношная картинка не вполне соответствует действительности — на площади воняет, валяется мусор, а на обочинах спят бездомные. Из-за большого скопления туристов местные пытаются продать здесь ненужные мелочи.
— Первые месяцы было прикольно ходить, что-то изучать. Особенно Центральный парк, статую Свободы, Мемориал 9.11. Но потом начинает тошнить от мусора. Тут не так чисто, как у нас, нет скамеек, урн нет. Я иду, как истинный красноярец, с мусором в карманах. Просто ждешь, когда появится какая-нибудь урна. Нью-Йорк мне не очень нравится: в Бруклине поспокойнее, но Манхэттен — это ужас, — считает Алексей.
Сам город большой и шумный, люди вечно спешат по своим делам. И оценивать по Нью-Йорку всю Америку не стоит, убежден Алексей.
— Нью-Йорк и Америка — это как Москва и Россия. Я был в штате Пенсильвания, был в штате Нью-Джерси. Вот там чилловая Америка, там нет огромных домов, там частные дома стоят. Были у друга-американца, он просто пьет пиво возле бассейна, ему вообще плевать на всё. Но там без машины ноль шансов выжить, поэтому русские в основном едут в Майами и Лос-Анджелес, — рассказывает Алексей.
Сейчас Алексей работает айтишником, и с его зарплатой в Нью-Йорке тяжело прожить. Позже он планирует переехать в другой штат — Пенсильванию или Техас. Но для этого сначала нужно купить авто.
— Вообще мало зарабатываю. Хватает на жизнь, но копить не получается. Средний заработок американца — три-пять тысяч долларов, у меня, наверное, раза в два меньше, около полутора-двух выходит.
Спецоперация, Америка и россияне
Алексей говорит, что за полгода не столкнулся с предвзятым отношением из-за того, что он россиянин. Красноярец живет в одном доме с девушкой с Украины, и в первый же день они наладили контакт:
— Про спецоперацию мы говорим иногда, обсуждаем что-нибудь, но несильно. Украинцы, с которыми я общался, все адекватные, я не встречал еще агрессивно ко мне настроенных. И американцы всегда добряки такие.
NGS24.RU уже рассказывал о переехавших жить в Сербию, Грузию, Казахстан, Марокко, Узбекистан.