«Больше не видят в нас туристов»: россиянин рассказал о новых условиях выдачи ВНЖ в Турции

После 26 декабря миграционные службы начали массово отказывать в выдаче ВНЖ на основании универсальной 32-й статьи закона об иностранцах и международной защите. Суть ее формулировки в том, что власти Турции не видят у вас достаточно намерений для путешествия по стране. И это просто отказы — без комментариев, объяснения новых правил или других факторов, которые могли бы обосновать такие перемены.



Сотрудники миграционной службы на вопросы заявителей отвечали всё, что могло прийти им в голову. Звучали разные версии. Наиболее правдоподобной выглядит «предвыборная». Согласно этой версии, власти пытаются сократить поток мигрантов из СНГ, из-за которых выросли цены на недвижимость, перед выборами президента и парламента 14 мая 2023 года. Вопрос миграционной политики здесь всегда остро стоит в электоральной повестке.

