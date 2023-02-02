«Наши ребята тут легко знакомятся и снимают вместе крутые пространства». Россиянка рассказала, сколько стоит жизнь на Бали

Самые популярные страны у тех, кто предпочитает зимовать у моря, — это Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Шри-Ланка и Индонезия. Визитной карточкой Индонезии давно стал остров Бали. Чем он так манит туристов и что из себя представляет на самом деле, рассказала нашим коллегам из E1.RU екатеринбурженка, блогер Мила Сокол, которая отправилась туда пережидать холода.
Как долететь из России до Бали
— Почему ты решила уехать из России на зимовку?
— Меня всегда привлекала идея попробовать провести зимнее время без снега. А на Бали не только хорошая погода, но и множество ярких личностей, работающих онлайн.
— Какая погода на острове зимой?
— Сейчас на Бали приятная для нормальной жизни погода, температура
— Сложно ли было оформить визу?
— Туристическую визу в России оформлять оказалось дороже: наши агенты делают большую наценку. Я нашла специалиста онлайн прямо на Бали, пока еще была в Екатеринбурге. Стоимость вышла примерно в 15–17 тысяч рублей: зависит от курса доллара, но перевод можно сделать и в рублях (местные очень лояльны к нашей валюте). Продлевается такая виза два раза по два месяца — в общей сложности без вылета можно жить на Бали полгода.
— Перелет обойдется дорого?
— Весь маршрут Екатеринбург — Москва — Стамбул — Денпасар обошелся примерно в 70 тысяч рублей. В дороге со всеми пересадками я провела полтора дня. На мой взгляд, это был один из лучших вариантов перелета. Лучше всего смотреть вылеты напрямую из Москвы и заранее — я покупала билеты за месяц, так как чем ближе к дате вылета, тем сложнее транзит с большим количеством пересадок. И цены выше, соответственно.
Гостиница за
1000 долларов
— Сколько стоит на острове снять жилье и сложно ли найти подходящее?
— На жилье абсолютно разная цена, всё зависит от района проживания. Можно снять номер отеля на месяц за 1000 долларов и не переживать за сервис, завтрак и все вытекающие бытовые вопросы, как сделала я на первый месяц. А можно выбрать для себя вариант размещения на вилле — стоимость достойного варианта за комнату на вилле начинается от 1500 долларов и выше.
На Бали всё отлично с коммуникацией, ребята легко знакомятся и снимают вместе крутые пространства. Те, кто хочет снять жилье более выгодно, могут рассмотреть гест (guest, то есть снять комнату в квартире с хозяевами. — Прим. ред.) или написать в местных чатах о совместной аренде.
— Сколько придется тратить на еду?
— Еда здесь дешевле. В Екатеринбурге можно одной позавтракать в каком-то популярном месте в среднем на 1500 рублей, а здесь можно вдвоем вкусно покушать и отдать даже меньше в переводе на рубли. Продукты в магазине я редко покупаю, фрукты чаще всего. Их тут множество, и цены, конечно, ниже, но на основные продукты (яйца, хлеб, молоко, крупа, мясо) цены примерно как в России, а где-то и дороже.
— Каким транспортом ты чаще всего пользуешься на Бали? И дорогое ли там такси?
— Здесь есть два варианта такси: байк и авто, есть еще автомобили комфорткласса. Учитывая местное движение, быстрее и выгоднее всегда добираться на байке, а лучше арендовать его самостоятельно.
— Как обстоят дела на острове с медициной?
— Мне самой, к счастью, не приходилось обращаться к врачу, но в чатах ребята пишут, что сложно без страховки получить адекватную помощь, поэтому однозначно рекомендую делать страхование в России или по приезде оплачивать базовую местную страховку.
Плюсы и минусы Бали
— Как ты считаешь, кому подойдет Бали?
— Считаю, что эта страна подходит для фрилансеров. Тем, кто с детьми, нужно аккуратно выбирать локации, осторожно перемещаться с тем темпом движения, что тут есть. На мой взгляд, тут есть все возможности для масштабирования или перевода бизнеса в онлайн.
— Какие минусы у острова?
— В чатах я прочитала, что собаки и петухи в местных хозяйствах сильно беспокоят приезжих. Еще один минус — время: если местный житель сказал ждать пять минут, то это значит примерно полчаса. Мы в шутку называем это «индонезийские минуты»: жители совсем никуда не торопятся, им просто незачем. Зато вы никогда не увидите нигде злого, грустного или недовольного индонезийца.
— Стоит ли лететь зимовать на Бали?
— Изначально меня пугали: «Бали — это деревня, там много чего нет», но всё это ерунда. Здесь прекрасно ощущаешь себя как в городе, и дискомфорта для меня, например, нет ни в чем. Очень рекомендую попробовать тут пожить.
Мы рассказывали, во сколько обойдется зимовка в Африке и чем удивит переселенцев Северный Кипр. Но не всем удается привыкнуть к жизни в другой стране. Почитайте про уральца, который переехал в Турцию, но вернулся обратно.
А еще мы писали про жителей больших городов, они уехали в заброшенные деревни и ни за что не хотят возвращаться.