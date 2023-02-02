«Наши ребята тут легко знакомятся и снимают вместе крутые пространства». Россиянка рассказала, сколько стоит жизнь на Бали

Как долететь из России до Бали

— Почему ты решила уехать из России на зимовку?



— Меня всегда привлекала идея попробовать провести зимнее время без снега. А на Бали не только хорошая погода, но и множество ярких личностей, работающих онлайн.



— Какая погода на острове зимой?

