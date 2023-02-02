freedom
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 8/10
usd 70.12
eur 76.22
Тема дняЭкс-депутата лишили куска земли на берегу
Все новости
Все новости
Интервью

«Наши ребята тут легко знакомятся и снимают вместе крутые пространства». Россиянка рассказала, сколько стоит жизнь на Бали

Мила Сокол подсчитала стоимость жизни на острове и выделила плюсы и минусы

1 701

Россиянам не нужна виза, если они заезжают в Индонезию на срок до 30 дней. Но тем, кто хочет остаться здесь подольше, придется оформить документы

Поделиться

Самые популярные страны у тех, кто предпочитает зимовать у моря, — это Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Шри-Ланка и Индонезия. Визитной карточкой Индонезии давно стал остров Бали. Чем он так манит туристов и что из себя представляет на самом деле, рассказала нашим коллегам из E1.RU екатеринбурженка, блогер Мила Сокол, которая отправилась туда пережидать холода.

Как долететь из России до Бали

— Почему ты решила уехать из России на зимовку?

— Меня всегда привлекала идея попробовать провести зимнее время без снега. А на Бали не только хорошая погода, но и множество ярких личностей, работающих онлайн.

— Какая погода на острове зимой?

— Сейчас на Бали приятная для нормальной жизни погода, температура +27... +30 °C. В прогнозе всегда можно увидеть тучи и дождь, потому что официально сейчас сезон дождей, но он лишь в некоторых районах. Я уже была во всех частях острова и для себя выбрала максимально комфортный — Семиньяк Кербокан: солнечно, всё необходимое рядом и удобно добираться в любую точку.

Зимой на Бали сезон дождей, но, по словам Милы, отдыху это не мешает

Зимой на Бали сезон дождей, но, по словам Милы, отдыху это не мешает

Поделиться

Северную часть острова омывает Балийское море Тихого океана, а южную — Индийский океан

Северную часть острова омывает Балийское море Тихого океана, а южную — Индийский океан

Поделиться

— Сложно ли было оформить визу?

— Туристическую визу в России оформлять оказалось дороже: наши агенты делают большую наценку. Я нашла специалиста онлайн прямо на Бали, пока еще была в Екатеринбурге. Стоимость вышла примерно в 15–17 тысяч рублей: зависит от курса доллара, но перевод можно сделать и в рублях (местные очень лояльны к нашей валюте). Продлевается такая виза два раза по два месяца — в общей сложности без вылета можно жить на Бали полгода.

— Перелет обойдется дорого?

— Весь маршрут Екатеринбург — Москва — Стамбул — Денпасар обошелся примерно в 70 тысяч рублей. В дороге со всеми пересадками я провела полтора дня. На мой взгляд, это был один из лучших вариантов перелета. Лучше всего смотреть вылеты напрямую из Москвы и заранее — я покупала билеты за месяц, так как чем ближе к дате вылета, тем сложнее транзит с большим количеством пересадок. И цены выше, соответственно.

Если повезет, перелет из России обойдется в 70 тысяч рублей. Чаще всего добираться нужно с двумя-тремя пересадками

Если повезет, перелет из России обойдется в 70 тысяч рублей. Чаще всего добираться нужно с двумя-тремя пересадками

Поделиться

Еда в кафе на острове дешевле, чем в России

Еда в кафе на острове дешевле, чем в России

Поделиться

Гостиница за 1000 долларов

— Сколько стоит на острове снять жилье и сложно ли найти подходящее?

— На жилье абсолютно разная цена, всё зависит от района проживания. Можно снять номер отеля на месяц за 1000 долларов и не переживать за сервис, завтрак и все вытекающие бытовые вопросы, как сделала я на первый месяц. А можно выбрать для себя вариант размещения на вилле — стоимость достойного варианта за комнату на вилле начинается от 1500 долларов и выше.

На Бали всё отлично с коммуникацией, ребята легко знакомятся и снимают вместе крутые пространства. Те, кто хочет снять жилье более выгодно, могут рассмотреть гест (guest, то есть снять комнату в квартире с хозяевами. — Прим. ред.) или написать в местных чатах о совместной аренде.

— Сколько придется тратить на еду?

— Еда здесь дешевле. В Екатеринбурге можно одной позавтракать в каком-то популярном месте в среднем на 1500 рублей, а здесь можно вдвоем вкусно покушать и отдать даже меньше в переводе на рубли. Продукты в магазине я редко покупаю, фрукты чаще всего. Их тут множество, и цены, конечно, ниже, но на основные продукты (яйца, хлеб, молоко, крупа, мясо) цены примерно как в России, а где-то и дороже.

Фрукты тоже совсем недорогие

Фрукты тоже совсем недорогие

Поделиться

— Каким транспортом ты чаще всего пользуешься на Бали? И дорогое ли там такси?

— Здесь есть два варианта такси: байк и авто, есть еще автомобили комфорткласса. Учитывая местное движение, быстрее и выгоднее всегда добираться на байке, а лучше арендовать его самостоятельно.

— Как обстоят дела на острове с медициной?

— Мне самой, к счастью, не приходилось обращаться к врачу, но в чатах ребята пишут, что сложно без страховки получить адекватную помощь, поэтому однозначно рекомендую делать страхование в России или по приезде оплачивать базовую местную страховку.

Быстрее всего здесь передвигаться на двухколесном транспорте

Быстрее всего здесь передвигаться на двухколесном транспорте

Поделиться

Плюсы и минусы Бали

— Как ты считаешь, кому подойдет Бали?

— Считаю, что эта страна подходит для фрилансеров. Тем, кто с детьми, нужно аккуратно выбирать локации, осторожно перемещаться с тем темпом движения, что тут есть. На мой взгляд, тут есть все возможности для масштабирования или перевода бизнеса в онлайн.

— Какие минусы у острова?

— В чатах я прочитала, что собаки и петухи в местных хозяйствах сильно беспокоят приезжих. Еще один минус — время: если местный житель сказал ждать пять минут, то это значит примерно полчаса. Мы в шутку называем это «индонезийские минуты»: жители совсем никуда не торопятся, им просто незачем. Зато вы никогда не увидите нигде злого, грустного или недовольного индонезийца.

— Стоит ли лететь зимовать на Бали?

— Изначально меня пугали: «Бали — это деревня, там много чего нет», но всё это ерунда. Здесь прекрасно ощущаешь себя как в городе, и дискомфорта для меня, например, нет ни в чем. Очень рекомендую попробовать тут пожить.

Ежегодно на Бали прилетают около семи миллионов иностранных туристов

Ежегодно на Бали прилетают около семи миллионов иностранных туристов

Поделиться

А вы хотели бы отдохнуть здесь?

А вы хотели бы отдохнуть здесь?

Поделиться

Мы рассказывали, во сколько обойдется зимовка в Африке и чем удивит переселенцев Северный Кипр. Но не всем удается привыкнуть к жизни в другой стране. Почитайте про уральца, который переехал в Турцию, но вернулся обратно.

А еще мы писали про жителей больших городов, они уехали в заброшенные деревни и ни за что не хотят возвращаться.

По теме

БалиИндонезияЗимовкаМореПереездПутешествиеТуризм
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter