«Город 36 лет носил его имя»: в Волгограде торжественно открыли памятник Сталину

Сегодня, 1 февраля, в Волгограде возле музея-панорамы «Сталинградская битва» открыли памятник генералиссимусу Иосифу Сталину, а также еще двум советским маршалам — Георгию Жукову и Александру Василевскому. Всего в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.
На огороженную еще с утра территорию, несмотря на необходимость досмотра, без преувеличения, пришли сотни людей: чиновники, партийцы, школьники, юнармейцы, реконструкторы, военнослужащие, устроившие столпотворение на небольшой площадке, практически зажатой между поднятым со дна реки подбитым танком-памятником Т-34–76 и также поднятым в реке Голубой участником Сталинградской битвы, но потом восстановленным его «близнецом».
Решение об установке трех бюстов на месте, где до этого стоял памятник Георгию Жукову, было принято сравнительно недавно. О крайне сжатых сроках рассказывал и автор бюстов — скульптор Сергей Щербаков.
— Всё было быстро, нужно было выполнить заказ в короткие сроки. Очень серьезная была работа, не до историй и метаний. Всё четко и определенно, — рассказывал Сергей Щербаков. — Сами скульптуры из бронзы и установлены на гранитном постаменте. Бюсты примерно 90 сантиметров в высоту и 80 — в плечах, немаленькие такие.
Первым к микрофону попал председатель областного совета ветеранов и по совместительству председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Не служивший в армии чиновник долго и воодушевленно рассказывал о роли Сталинградской битвы в истории целой страны и целого народа.
— Победа в Сталинграде стала не только военной, но и морально-нравственной победой, которая еще больше укрепила нашу духовную мощь, воодушевила всех, кто приближал неминуемый разгром фашизма на полях сражений и в тылу, — напоминал главный ветеран региона, — 200 дней и ночей длилась самая жестокая битва в истории, но Сталинград остался непокоренным. В последнее время, когда во многих недружественных странах разрушают мемориалы советским солдатам, предают забвению неоценимый вклад нашего народа в борьбе с фашизмом, в России еще более трепетно относятся к сохранению наследия Победы. И сегодняшнее событие — это дань уважения исторической правде и справедливости. Наше героическое прошлое — это фундамент, на котором строится будущее России, помогает быть сильной, единой, несокрушимой державой, а мы, ее граждане, должны передавать новым поколениям славные традиции нашего народа.
Не забыл Александр Блошкин и заявить, что именно жители Волгограда и особенно ветераны просят депутатов и чиновников переименовать Волгоград в Сталинград, а не наоборот.
— Наш город 36 лет носил его имя, — уверял Александр Блошкин, не упоминая остальные названия за более чем 400-летнюю историю города. — И многие горожане говорили о том, что имя Сталина нигде в Волгограде увековечено не было. Не было и никакой дани Александру Василевскому. Имя Георгия Жукова у нас в городе носит один из главных проспектов. Сегодня мы все эти несправедливости исправили.
В свою очередь сегодня же всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса волгоградцев. У жителей города-героя спрашивали, хотят ли они переименования в Сталинград.
— Результаты опроса показывают, что 67% жителей Волгограда, принявших участие в исследовании, скорее не поддерживают эту инициативу, — говорится в отчете ВЦИОМ. — По мнению волгоградцев, переименование приведет к большим финансовым затратам (так считает 21% опрошенных), не имеет смысла — считают 12% респондентов. Еще 11% считают, что переименование даже вредно, поскольку не нужно жить прошлым.
Напомним, в свое время в Сталинграде было весьма значительное число памятников Иосифу Сталину, в том числе и самый огромный Сталин в мире авторства Евгения Вучетича у первого шлюза Волго-Донского судоходного канала. Сразу после переименования Сталинграда в Волгоград они исчезли практически в один миг. Только в 2019 году в Волгограде был открыт бюст Иосифу Сталину перед входом в обком КПРФ на улице Новороссийской. Также до наших дней дошел мозаичный портрет Иосифа Сталина в планетарии. О том, какие и где памятники Иосифу Сталину были установлены в Волгограде мы рассказывали в отдельном материале.