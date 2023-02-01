«Город 36 лет носил его имя»: в Волгограде торжественно открыли памятник Сталину

Напомним, в свое время в Сталинграде было весьма значительное число памятников Иосифу Сталину, в том числе и самый огромный Сталин в мире авторства Евгения Вучетича у первого шлюза Волго-Донского судоходного канала. Сразу после переименования Сталинграда в Волгоград они исчезли практически в один миг. Только в 2019 году в Волгограде был открыт бюст Иосифу Сталину перед входом в обком КПРФ на улице Новороссийской. Также до наших дней дошел мозаичный портрет Иосифа Сталина в планетарии. О том, какие и где памятники Иосифу Сталину были установлены в Волгограде мы рассказывали в отдельном материале.