freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 1/10
usd 70.52
eur 76.30
СрочноГорит ресторан "Аджикинежаль"
Все новости
Все новости
Репортаж

«Город 36 лет носил его имя»: в Волгограде торжественно открыли памятник Сталину

На церемонии заявили, что это один из первых шагов по возвращению городу имени «отца народов»

45

В самом центре Волгограда появился еще один памятник Сталину

Поделиться

Сегодня, 1 февраля, в Волгограде возле музея-панорамы «Сталинградская битва» открыли памятник генералиссимусу Иосифу Сталину, а также еще двум советским маршалам — Георгию Жукову и Александру Василевскому. Всего в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.

На огороженную еще с утра территорию, несмотря на необходимость досмотра, без преувеличения, пришли сотни людей: чиновники, партийцы, школьники, юнармейцы, реконструкторы, военнослужащие, устроившие столпотворение на небольшой площадке, практически зажатой между поднятым со дна реки подбитым танком-памятником Т-34–76 и также поднятым в реке Голубой участником Сталинградской битвы, но потом восстановленным его «близнецом».

На небольшой площадке у музея столпились сотни людей

На небольшой площадке у музея столпились сотни людей

Поделиться

Решение об установке трех бюстов на месте, где до этого стоял памятник Георгию Жукову, было принято сравнительно недавно. О крайне сжатых сроках рассказывал и автор бюстов — скульптор Сергей Щербаков.

Срывание покровов — дело ответственное

Срывание покровов — дело ответственное

Поделиться

— Всё было быстро, нужно было выполнить заказ в короткие сроки. Очень серьезная была работа, не до историй и метаний. Всё четко и определенно, — рассказывал Сергей Щербаков. — Сами скульптуры из бронзы и установлены на гранитном постаменте. Бюсты примерно 90 сантиметров в высоту и 80 — в плечах, немаленькие такие.

Кажется, наряд был специально подобран под цвет гвоздик, лент и красного флага

Кажется, наряд был специально подобран под цвет гвоздик, лент и красного флага

Поделиться

Первым к микрофону попал председатель областного совета ветеранов и по совместительству председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Не служивший в армии чиновник долго и воодушевленно рассказывал о роли Сталинградской битвы в истории целой страны и целого народа.

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» смотрит, как на месте одного бюста Жукова появились три

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» смотрит, как на месте одного бюста Жукова появились три

Поделиться


— Победа в Сталинграде стала не только военной, но и морально-нравственной победой, которая еще больше укрепила нашу духовную мощь, воодушевила всех, кто приближал неминуемый разгром фашизма на полях сражений и в тылу, — напоминал главный ветеран региона, — 200 дней и ночей длилась самая жестокая битва в истории, но Сталинград остался непокоренным. В последнее время, когда во многих недружественных странах разрушают мемориалы советским солдатам, предают забвению неоценимый вклад нашего народа в борьбе с фашизмом, в России еще более трепетно относятся к сохранению наследия Победы. И сегодняшнее событие — это дань уважения исторической правде и справедливости. Наше героическое прошлое — это фундамент, на котором строится будущее России, помогает быть сильной, единой, несокрушимой державой, а мы, ее граждане, должны передавать новым поколениям славные традиции нашего народа.

Переодетые в теплые бекеши ветераны смотрят на памятник «отцу народов»

Переодетые в теплые бекеши ветераны смотрят на памятник «отцу народов»

Поделиться


Не забыл Александр Блошкин и заявить, что именно жители Волгограда и особенно ветераны просят депутатов и чиновников переименовать Волгоград в Сталинград, а не наоборот.

Мраморный памятник Георгию Жукову заменили на бронзовый

Мраморный памятник Георгию Жукову заменили на бронзовый

Поделиться


— Наш город 36 лет носил его имя, — уверял Александр Блошкин, не упоминая остальные названия за более чем 400-летнюю историю города. — И многие горожане говорили о том, что имя Сталина нигде в Волгограде увековечено не было. Не было и никакой дани Александру Василевскому. Имя Георгия Жукова у нас в городе носит один из главных проспектов. Сегодня мы все эти несправедливости исправили.

Вальс на открытии памятника

Вальс на открытии памятника

Поделиться

В свою очередь сегодня же всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса волгоградцев. У жителей города-героя спрашивали, хотят ли они переименования в Сталинград.

Участники выстроились для торжественного фото на память

Участники выстроились для торжественного фото на память

Поделиться

— Результаты опроса показывают, что 67% жителей Волгограда, принявших участие в исследовании, скорее не поддерживают эту инициативу, — говорится в отчете ВЦИОМ. — По мнению волгоградцев, переименование приведет к большим финансовым затратам (так считает 21% опрошенных), не имеет смысла — считают 12% респондентов. Еще 11% считают, что переименование даже вредно, поскольку не нужно жить прошлым.

Завершила церемонию проходка солдат роты почетного караула

Завершила церемонию проходка солдат роты почетного караула

Поделиться

Напомним, в свое время в Сталинграде было весьма значительное число памятников Иосифу Сталину, в том числе и самый огромный Сталин в мире авторства Евгения Вучетича у первого шлюза Волго-Донского судоходного канала. Сразу после переименования Сталинграда в Волгоград они исчезли практически в один миг. Только в 2019 году в Волгограде был открыт бюст Иосифу Сталину перед входом в обком КПРФ на улице Новороссийской. Также до наших дней дошел мозаичный портрет Иосифа Сталина в планетарии. О том, какие и где памятники Иосифу Сталину были установлены в Волгограде мы рассказывали в отдельном материале.

Иосиф СталинСталинградСталинградская битваПамятникПереименование Волгограда
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter