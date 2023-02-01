ЕСПЧ присудил € 26 тысяч фигурантке громкого скандала с участием полицейских. Но она ничего не получит

Судимость за ложный донос и оправдание ЕСПЧ

История Салимы Мухамедьяновой была настолько громкой, насколько и сомнительной. В январе 2016 года на нее с мужем пожаловались соседи — распивают спиртное, громко шумят. Приехавший на вызов наряд полиции увез пару для разбирательства в отдел МВД. А затем женщина заявила об избиении и изнасиловании. СК тогда возбудил уголовное дело, были проведены экспертизы, и в итоге фигуранткой дела стала сама Салима: ее обвинили в ложном доносе.



После этого муж женщины пригрозил самосожжением, отрезал себе пальцы и, демонстрируя один из них, записал видео, пообещав повторить членовредительство «в знак несогласия с правовым беспределом». Тем не менее в 2018 году жительницу Магнитогорска признали виновной в ложном доносе.

