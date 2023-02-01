ЕСПЧ присудил € 26 тысяч фигурантке громкого скандала с участием полицейских. Но она ничего не получит

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу жительницы Магнитогорска, которую в России признали виновной в ложном доносе. Согласно вердикту ЕСПЧ, Салима Мухамедьянова в качестве компенсации за жестокое обращение с ней в отделе полиции должна получить от родного государства 26 тысяч евро. Но Генпрокуратура РФ в начислении компенсации отказала, и суд поддержал. Сейчас юристы пытаются оспорить эти решения, но шансы получить деньги призрачны. Наши коллеги из 74.RU разбирались, как работал ЕСПЧ с Россией, кому удавалось там выиграть и что будет теперь.
Судимость за ложный донос и оправдание ЕСПЧ
История Салимы Мухамедьяновой была настолько громкой, насколько и сомнительной. В январе 2016 года на нее с мужем пожаловались соседи — распивают спиртное, громко шумят. Приехавший на вызов наряд полиции увез пару для разбирательства в отдел МВД. А затем женщина заявила об избиении и изнасиловании. СК тогда возбудил уголовное дело, были проведены экспертизы, и в итоге фигуранткой дела стала сама Салима: ее обвинили в ложном доносе.
После этого муж женщины пригрозил самосожжением, отрезал себе пальцы и, демонстрируя один из них, записал видео, пообещав повторить членовредительство «в знак несогласия с правовым беспределом». Тем не менее в 2018 году жительницу Магнитогорска признали виновной в ложном доносе.
С самого начала Салима Мухамедьянова заявляла, что дойдет до Европейского суда по правам человека, и история действительно получила продолжение. Спустя 6 лет ЕСПЧ поддержал жительницу Магнитогорска и принял решение в ее пользу.
— ЕСПЧ подтвердил, что к
По решению ЕСПЧ от июля 2022 года Россия должна выплатить жительнице Магнитогорска 26 тысяч евро. Но компенсация до сих пор не получена.
— Россия отказалась выплачивать компенсации по решениям ЕСПЧ после 15 марта 2022 года. Мы считаем это в корне неверным, потому что все решения ЕСПЧ, принятые по нарушениям до 16 февраля 2022 года, вынесенные до 16 сентября 2022 года, должны исполняться. Мы обратились в суд, но там вынесли решение, которое нас всех очень удивило, — сказала юрист Светлана Тореева.
В выплате отказано
Заявление о выплате компенсации Салима Мухамедьянова еще в сентябре 2022 года подавала в Генеральную прокуратуру РФ, но там ей отказали: «Отсутствуют правовые основания для принятия мер, направленных на исполнение решения Европейского суда по правам человека».
Оспорить это юристы пытались в Тверском районном суде Москвы. Там подтвердили, что Россия уведомила Совет Европы о выходе 15 марта 2022 года, а окончательно этот юридический процесс был завершен к 16 сентября, но доводы Генпрокуратуры судья в итоге поддержал.
— Учитывая, что объединительный потенциал Совета Европы в настоящее время утратил свой многоотраслевой характер, превратившись в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека в нарушение закрепленных в Уставе Совета Европы и базовых конвенциях принципов и ценностей, суд приходит к выводу о том, что отказ Генеральной прокуратуры РФ в выплате административному истцу компенсации, присужденной решением Европейского суда по правам человека, основан на нормах национального законодательства и соответствует его интересам, — говорится в документах суда.
Это решение юристы сейчас пытаются оспорить в Московском городском суде.
Вопросы рассматривались в политическом контексте
Уральский адвокат Сергей Колосовский (ведет дела в Свердловской и Челябинской областях) рассказал, что работать с ЕСПЧ начинал одним из первых в России.
— Мы поначалу его воспринимали как некий вышестоящий судебный орган, потом поняли, что это не так. Орган был сильно политизирован, и многие вопросы рассматривались как раз в политическом контексте — во внешнеполитическом, — объяснил Сергей Колосовский.
Европейский суд по правам человека рассматривает нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но даже при формальном соответствии нормам победа не была гарантирована, указал наш собеседник.
— Например, я не помню случаев, чтобы ЕСПЧ признавал нарушение прав в делах полицейских, которых обвиняли в превышении власти. Такой показательный пример, — отметил Сергей Колосовский. — В то же время ЕСПЧ вынес решение, которое потом нашло отражение в позиции Конституционного суда, Верховного суда, — по делу [расстрелявшего людей майора] Евсюкова, который содержится на Крайнем Севере в колонии для пожизненно осужденных. ЕСПЧ признал содержание его там нарушением права на личную жизнь, поскольку препятствует родственникам в посещениях, в поддержании устойчивых личных связей.
Ссылаясь на это решение и на последующее решение Конституционного суда в его обоснование, адвокату удалось выиграть одно резонансное дело — по бывшему вице-мэру, которого необоснованного этапировали в Кировскую область.
— То есть такие несколько политизированные вопросы ЕСПЧ рассматривал. Беспроигрышные жалобы в ЕСПЧ — на нарушение условий содержания. Одна из первых, по-моему, «Калашников против РФ» 15-летней давности. И потом по этой кальке все адвокаты делали, взыскивали суммы порядка 2000 евро за переполненность камеры, за то, что не отгорожен туалет, — рассказал Сергей Колосовский.
Челябинский юрист Сергей Гаврюшкин подтвердил, что с жалобами на условия содержания шансы на победу в ЕСПЧ были высоки.
— У нас были партнеры, с которыми мы вместе работали, и обращение было по практике, когда [в зале суда] сажают подсудимого в клетку. Хотя он еще не осужденный, и он при проведении судебного разбирательства не может сидеть в клетке. Зачем он там? — рассуждает Сергей Гаврюшкин. — Тем более что спор был экономический, разбирательство было не по насильственному преступлению. И по этому делу было решение ЕСПЧ. Суд признал обоснованными наши доводы и взыскал с Российской Федерации 25 тысяч евро.
А вот добиться поддержки по другим ситуациям было в разы сложнее.
— Мы обращались в ЕСПЧ порядка 15 раз, наверное. И всегда всё оставалось на стадии секретариата. У ЕСПЧ есть такое правило, что они пишут: «Мы считаем вашу жалобу неприемлемой» и никаких аргументов, доводов, обоснований не дают, — объяснил Сергей Гаврюшкин. — Причем мы обращались по разным темам — от простых потребительских вопросов, по уголовным делам, по вопросам интеллектуальной собственности. Хотели это изменить, оплатили семинары, хотели лететь в Страсбург с коллегой, но случилась пандемия, и мы на эти семинары так и не попали. Ни в пандемию, ни с началом СВО мы уже жалобы не направляли.
Как идет работа с ЕСПЧ с начала февраля
В практике адвоката Сергея Колосовского есть победа в ЕСПЧ после начала спецоперации. Объясняется это достаточно банально: жалобы, поданные в Европейский суд по правам человека, рассматриваются не мгновенно. Рекорд нашего собеседника — 12 лет.
— Моя последняя жалоба, удовлетворенная Европейским судом по правам человека, тоже очень важная, резонансная — по депутату из Екатеринбурга, руководителю регионального отделения «Яблока». Там была чистейшая полицейская провокация. Мы обратились в ЕСПЧ году в 2011-м, может быть, в 2013-м или 2014-м, а удовлетворили жалобу в сентябре 2022 года. Установили нарушение права на личную тайну и неприкосновенность личной жизни при прослушивании телефонов, — уточнил адвокат. — Очень важное решение, к сожалению, запоздалое — на годик бы раньше. ЕСПЧ взыскал 7,5 тысячи евро. Понятно, что сейчас вопрос о взыскании этой суммы повис в воздухе.
Шансов на то, что фактически сумма будет выплачена, немного.
— Какой-то буферный период существует, но есть позиция Конституционного суда, что Россия не обязана выполнять все решения ЕСПЧ, что еще разбираться надо. Эта позиция была сформирована еще пару лет назад. Так что еще до 24 февраля исполнение решения не было бесспорным, а сейчас, честно говоря, вероятность того, что дадут деньги, стремится к нулю, — полагает Колосовский. — Мы сейчас изучаем вопрос. В принципе, эти решения можно попытаться актуализировать через Комитет по правам человека ООН.
Чем обернется разрыв отношений со Страсбургом
Разрыв отношений со Страсбургом назвал критичным для россиян юрист Алексей Табалов.
— Это была последняя инстанция, где они, если не могли получить правовую победу, хотя бы могли получить компенсацию за нарушение их прав со стороны российского государства, — указал Табалов. — И для многих это были значительные суммы, которые хотя бы морально компенсировали им те или иные нарушения прав.
Юрист уверен, что в будущем принятые во время разрыва отношений компенсации все-таки могут быть выплачены, если Россия вновь вступит в Совет Европы.
— За весь этот период будут начисляться пени, и, естественно, когда Россия снова ратифицирует это, снова будет выплачивать решения по судам, она обязана будет выплатить компенсации по тем решениям, которые не были исполнены, с учетом процентов, которые набежали за эти годы. Если это случится, это будет правильно, — считает Алексей Табалов.
Сам он в ЕСПЧ обращался пять раз. Две жалобы касались созданных им организаций, еще три — его лично.
— Пока приняты решения по двум жалобам, которые связаны с моими организациями — фондом «Правовая миссия» и «Школой призывника», которые в 2015 году были признаны иностранными агентами. Потом они были исключены из реестра иностранных агентов, но тем не менее на обе организации были наложены административные штрафы в размере 700 тысяч рублей в совокупности, — рассказал Алексей Табалов. — Мы обжаловали эти постановления о штрафах в ЕСПЧ, и в прошлом году ЕСПЧ признал это преследование незаконным и в совокупности выписал нам компенсацию в 30 тысяч евро. Но поскольку Россия вышла из Совета Европы и отказалась исполнять решения ЕСПЧ, получить эти деньги в ближайшее время не сможем.
Юрист Сергей Гаврюшкин признался, что надеется на возобновление отношений с ЕСПЧ.
— Я надеюсь, что мы к этому вернемся. Если исчерпаны возможности защиты прав на территории Российской Федерации, по идее, тогда больше возможностей нет. И ЕСПЧ был хорошим инструментом, — объяснил эксперт свою позицию. — Единственное, мне обидно, что перекос был больше в уголовные дела. Я все-таки цивилист (юрист, работающий с цивильным, то есть гражданским правом. — Прим. ред.), и для меня было показательным и обидным, что в гражданские дела ЕСПЧ вмешивается реже, чем в уголовные.
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