Что нас ждет в феврале: матерям и детям прибавят пособия, на «Госуслуги» будут пускать по голосу

Некоторые детские пособия выросли еще с 1 января, кроме того, целый ряд выплат был объединен в так называемое единое универсальное пособие, а еще изменились правила выплаты пособий из материнского капитала. С 1 февраля будут проиндексированы пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное и максимальное пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, единовременное и ежемесячное пособия беременной жене военнослужащего по призыву.



Ежемесячные выплаты (ЕДВ) тоже вырастут. Для инвалидов первой группы сумма составит 5 тысяч рублей, второй группы — 3,5 тысячи рублей, третьей группы — 2,7 тысячи рублей, детям-инвалидам — 3,5 тысячи рублей. Ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание собак-проводников с 1 февраля 2023 года будет составлять 32,1 тысячи рублей, компенсация набора социальных услуг — 1,5 тысячи рублей. Эти деньги люди с инвалидностью получают дополнительно к пенсии, которую в этом году проиндексировали с 1 января.

