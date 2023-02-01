Что нас ждет в феврале: матерям и детям прибавят пособия, на «Госуслуги» будут пускать по голосу

Февраль начинается с роста материнского капитала и некоторых пособий, новой выплаты для медиков и со штрафов за нарушение закона о суверенном Рунете. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
Вырос маткапитал (и другие пособия)
Материнский капитал проиндексировали на уровень фактической инфляции — 11,9%. Для семей с одним ребенком он составит
Кроме маткапитала на 11,9% вырастет ряд других пособий, например:
- единовременное пособие при рождении ребенка составит
22 909,03рубля;
- минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7925,71 рубля.
Некоторые детские пособия выросли еще с 1 января, кроме того, целый ряд выплат был объединен в так называемое единое универсальное пособие, а еще изменились правила выплаты пособий из материнского капитала. С 1 февраля будут проиндексированы пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное и максимальное пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, единовременное и ежемесячное пособия беременной жене военнослужащего по призыву.
Ежемесячные выплаты (ЕДВ) тоже вырастут. Для инвалидов первой группы сумма составит 5 тысяч рублей, второй группы — 3,5 тысячи рублей, третьей группы — 2,7 тысячи рублей, детям-инвалидам — 3,5 тысячи рублей. Ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание собак-проводников с 1 февраля 2023 года будет составлять 32,1 тысячи рублей, компенсация набора социальных услуг — 1,5 тысячи рублей. Эти деньги люди с инвалидностью получают дополнительно к пенсии, которую в этом году проиндексировали с 1 января.
Новая выплата для медиков
С февраля медицинские работники начнут получать новую социальную выплату. На нее смогут рассчитывать те, кто работает в государственной или муниципальной системе здравоохранения, оказывает помощь по ОМС и является рядовым сотрудником медучреждения (не руководитель или зам и не внутренний или внешний совместитель). Размер выплаты зависит от категории медработников и варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей.
Чтобы организовать эти выплаты, поликлиникам и больницам нужно отправить в Социальный фонд России реестры специалистов, которые имеют право на допподдержку. Никаких заявлений самим работникам оставлять не нужно — выплата поступит автоматически в течение 7 рабочих дней после того, как работодатель сформирует и предоставит в фонд реестр работников. Реестр нужно будет обновлять каждый месяц.
Как будут платить мобилизованным
Вступает в силу порядок ежемесячной соцвыплаты мобилизованным, который урегулирует сам ее процесс. Выплата начисляется со дня назначения мобилизованного на воинскую должность и до дня освобождения от таковой включительно (для контрактников — до дня вступления в силу контракта). Начислять деньги будут на основе приказов командиров воинских частей, руководителей организаций Вооруженных Сил РФ, в которых мобилизованные граждане проходят военную службу, и так далее.
Если мобилизованному задержали выплату (или выплатили меньше, чем положено), он может получить ее за весь период, в течение которого она полагалась. Правда, с одним условием — средства мобилизованный получит не более чем за три года, предшествующие обращению. Сама выплата предусмотрена с 21 сентября 2022 года, а порядок, регулирующий ее, начнет действовать с 3 февраля.
Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»
В феврале вводится административная ответственность для операторов связи, не обеспечивших устойчивое функционирование средств связи и имеющих номер автономной системы. Штрафы за неустойчивые связь и интернет составят для граждан 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5–10 тысяч рублей, для ИП — 10–20 тысяч рублей, а для юридических лиц — 30–50 тысяч рублей.
Эти изменения связаны с законом о суверенном Рунете, принятым весной 2019 года. В нем предлагается создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Провайдеры должны установить специальное оборудование, защищающее сети от вмешательства извне. Закон не говорит, что это за оборудование; известно только, что предоставлять его будет Роскомнадзор, причем бесплатно. Если возникнет угроза, государство сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Через это же оборудование будет закрываться доступ к запрещенным сайтам.
Закон о суверенном Рунете частично вступил в силу с 1 ноября 2019 года, полностью — с 1 января 2021 года.
Новинки на портале госуслуг
В феврале на «Госуслугах» появится дополнительный способ входа на портал с использованием единой биометрической системы (ЕБС). Такую идентификацию сейчас проводят банки — для этого нужны фото и запись голоса клиента. Соответственно, заходить на «Госуслуги» с помощью биометрии смогут те, кто уже авторизовался в ЕБС. При этом по-прежнему сохраняется способ входа по логину и паролю.
Второе — через портал госуслуг можно будет подать согласие на проведение медико-социальной экспертизы. Такая возможность будет доступна только тем, кто прошел процедуру регистрации в ЕСИА. С февраля подать согласие через портал госуслуг можно будет после того, как врачебная комиссия медорганизации решит отправить человека на МСЭ. Согласие в таком случае должно быть составлено в форме электронного документа и подписано простой электронной или усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Ответные меры на введение потолка цен на нефть
Вступил в силу указ, которым вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам. Главное условие запрета — если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (потолок цен на нефть). Этот запрет применяется на всех этапах поставок — вплоть до конечного покупателя.
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть в конце прошлого года. Указ будет действовать до 1 июля. Мониторинг соблюдения указа об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет вести Минэнерго. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые будут требовать соблюдения потолка цен. По его словам, этот запрет коснется и юридических лиц. Также Новак отметил, что после введения странами ЕС и G7 ценового потолка на нефть в России может сократиться добыча.
Деятельность органов госбезопасности меняется
Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов. Если уполномоченным органом госконтроля (надзора) являются ФСБ РФ или СВР РФ, то сообщать об изменении места нахождения юридического лица, фактической работы, места жительства ИП, реорганизации юридического лица или запуске отдельных видов профессиональной деятельности нужно непосредственно в этот уполномоченный орган.
Соответственно, порядок организации контроля или надзора теперь будет устанавливаться только нормативными правовыми актами ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД.
Больше прав у охотинспекторов
Изменения в профильном законе об охоте позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу. Кроме того, охотинспекторы получили право применять физическую силу и оружие, чтобы задерживать нарушителей. Все эти изменения направлены на борьбу с браконьерами.
Квартиры для уволенных с военной службы смогут передать другим
С 4 февраля вступает в силу закон, согласно которому региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, которое предназначалось для уволенных с военной службы, но так и не понадобилось им. Но передавать жилье смогут не всем, а только определенным категориям — это ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Бонус: как отдыхаем в феврале
После затяжных январских праздников следующий длительный отдых ждет россиян уже в конце февраля. И он получился таким длинным как раз благодаря новогодним каникулам — выходные с 1 и 8 января, которые пришлись на воскресенья, перенесли на 24 февраля и 8 мая соответственно. Благодаря этому в феврале мы будем отдыхать сразу четыре дня — с 23-го по 26-е число. Правда, для тех, у кого шестидневка, есть плохие новости — суббота, 25 февраля, в этом случае будет рабочей.