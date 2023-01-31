Генпрокурор рассказал Путину, сколько незаконно мобилизованных россиян отправили домой

Тем не менее слухи о второй волне частичной мобилизации появились еще прошлой осенью. В начале этого года некоторые Telegram-каналы начали активно обсуждать эту тему, заявляя, что частичную мобилизацию в России могут продолжить. В Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что не нужно всерьез воспринимать информацию, которая появлялась только в соцсетях.

