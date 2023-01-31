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Спецоперация на Украине

Генпрокурор рассказал Путину, сколько незаконно мобилизованных россиян отправили домой

По словам Игоря Краснова, мобилизация давно не проводилась, из-за чего выявилось много проблем

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В число незаконно мобилизованных попали и те, кто не подходил по состоянию здоровья

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Президент России Владимир Путин встретился с генпрокурором РФ Игорем Красновым, чтобы обсудить ход спецоперации на Украине. Во время встречи Игорь Краснов рассказал о том, сколько незаконно мобилизованных россиян удалось вернуть домой.

— Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы. В том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы, — заявил генпрокурор РФ.

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Видео: Kremlin.ru

По словам Краснова, мобилизация давно не проводилась и заставила пересмотреть подходы к организации воинского учета — в частности, сформировать соответствующие базы данных военнослужащих.

Указ о проведении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершилась. Указ о завершении мобилизации не подписан — власти говорят, что он не нужен.

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Тем не менее слухи о второй волне частичной мобилизации появились еще прошлой осенью. В начале этого года некоторые Telegram-каналы начали активно обсуждать эту тему, заявляя, что частичную мобилизацию в России могут продолжить. В Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что не нужно всерьез воспринимать информацию, которая появлялась только в соцсетях.

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