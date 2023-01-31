«В один из первых дней мобилизации забрали». В спецоперации погиб 23-летний житель Краснозерского

23-летний житель поселка Краснозерское Денис Рубан погиб в спецоперации. Эта информация появилась в официальной группе во «ВКонтакте» местного издания «Краснозерская Новь» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь»).
— Денис учился в Краснозерской средней школе
Там же сообщается дата гибели Дениса Рубана — 8 января.
Как объяснила корреспонденту НГС знакомая семьи Рубан, пожелавшая сохранить анонимность, родителям долго не подтверждали гибель сына:
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— Я с его сестрой виделась перед мобилизацией, разговаривали. А потом пишет, что Дениску забирают, что посуду ему покупают, одевают, готовят. Его в один из первых дней мобилизации забрали. У родителей запрашивали фотографии, чтобы опознать. Говорить об этом начали еще давно, что [тело] везут.
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