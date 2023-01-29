«Летело прямо на дом»: на поселок упало что-то похожее на ракеты. Что это было? Версия жителей и реакция властей

— Мы с сыном, невесткой, внуком и сватьей обедать собирались, уже стол накрыли. Как вдруг услышали сильнейший грохот и гул. Глянули в окно кухни, а там столб пламени пролетел, — вспоминает Надежда Чернолих. — Тут же в чём были выскочили на улицу и увидели, что полыхает пристройка к дому. На земле повсюду непонятные куски горят. Когда за забор на улицу вышли и там тоже, как в страшном кино, — большие фрагменты железа валяются, всё в огне! Жуткая картина...
Неопознанные военные летающие объекты рухнули на жилые дома поселка Линево Волгоградской области всего за несколько часов до нового года. Экстренные службы и чиновники скупо отчитались, что повреждения незначительны и всё хорошо. Но местные жители говорят об обратном и до сих пор устраняют последствия крушения НЛО. Что происходит сейчас в поселке — смотрите в видеосюжете наших коллег из V1.RU, который опубликован чуть выше.
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Что за неопознанный летающий объект упал на дома жителей Линево, а также откуда он летел — до сих пор официально не озвучивают ни местные чиновники, ни представители экстренных или каких-либо других служб.
— Какое-то время меня даже пытались убедить, что пожар не от падения неопознанного летающего объекта случился, — добавляет жительница поврежденного дома Надежда Чернолих. — Официально ни мне, ни другим никто ничего не сказал. Я, конечно, была уверена и тогда и сейчас, что это ракета. Столько топлива вылилось. Запах стоял такой, что даже в горле першило, даже через несколько дней! Неизвестно, что по весне будет, всё в землю впиталось.
По словам главы рабочего поселка Линево Геннадия Лоскутова, помощь пострадавшие получат. Но от кого, когда и в каком размере — чиновник молчит.
— Люди не брошены. Мы жителям поможем, всё идет через администрацию. Мы на связи с теми, кто будет возмещать ущерб, но кто это — я называть не имею права, — прокомментировал Геннадий Лоскутов.