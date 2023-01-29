«Летело прямо на дом»: на поселок упало что-то похожее на ракеты. Что это было? Версия жителей и реакция властей

— Мы с сыном, невесткой, внуком и сватьей обедать собирались, уже стол накрыли. Как вдруг услышали сильнейший грохот и гул. Глянули в окно кухни, а там столб пламени пролетел, — вспоминает Надежда Чернолих. — Тут же в чём были выскочили на улицу и увидели, что полыхает пристройка к дому. На земле повсюду непонятные куски горят. Когда за забор на улицу вышли и там тоже, как в страшном кино, — большие фрагменты железа валяются, всё в огне! Жуткая картина...