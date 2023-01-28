«Моих предков звали Смирновы». Правда ли, что русская бабушка Леонардо Ди Каприо родом из Перми?

— Мы переехали в Штаты в начале 50-х , — говорила Инденбиркен в одном интервью 1998 года, перепечатанном многими международными изданиями, в том числе и русскими (первоисточник нам не удалось найти). — Моя дочь родилась в бомбоубежище в 1943 году, во время авианалета. Были трудные времена. Но мы эмигрировали в Америку в 1955 году, а не в 1943 году, как пишут некоторые газеты. И как это было возможно во время войны? В Нью-Йорке мы жили в секторе, где было много немцев. В 1985 году мы с мужем оставили «американский образ жизни» и вернулись в Германию.

