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Истории

«Моих предков звали Смирновы». Правда ли, что русская бабушка Леонардо Ди Каприо родом из Перми?

Известно, что Хелен Инденбиркен — урожденная Елена Смирнова — родилась в дореволюционной России

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В своих интервью бывшая Елена Смирнова рассказывала, что готовит внуку домашние картофельные блины

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В середине 2000-х в статьях, выходивших одна за другой в интернете, стали активно писать о том, что бабушка Леонардо Ди Каприо родилась в Перми. А многие пишут об этом до сих пор. Мы решили выяснить, так ли это.

В ряде биографических статей о Ди Каприо говорится, что его бабушка Елена Степановна Смирнова родилась в дореволюционной России в 1915 году, при этом называется город Пермь. Затем эмигрировала вместе с родителями в Германию, где ее стали звать Хелен. Здесь она вышла замуж за Вильгельма Инденбиркена.

— Мы переехали в Штаты в начале 50-х, — говорила Инденбиркен в одном интервью 1998 года, перепечатанном многими международными изданиями, в том числе и русскими (первоисточник нам не удалось найти). — Моя дочь родилась в бомбоубежище в 1943 году, во время авианалета. Были трудные времена. Но мы эмигрировали в Америку в 1955 году, а не в 1943 году, как пишут некоторые газеты. И как это было возможно во время войны? В Нью-Йорке мы жили в секторе, где было много немцев. В 1985 году мы с мужем оставили «американский образ жизни» и вернулись в Германию.

Ее дочь Ирмелин вышла замуж за писателя, издателя, художника комиксов и автора перформансов Джорджа Ди Каприо. В 1974 году у них родился Леонардо, названный в честь Леонардо да Винчи, так как, по словам матери, она смотрела на его картины во время беременности.

Маленький Лео с бабушкой и мамой

Маленький Лео с бабушкой и мамой

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Уже став звездой, Ди Каприо навещал бабушку в Ор-Эркеншвике, когда позволял график съемок, а она приезжала к внуку в США. Она присутствовала на съемках «Титаника» в Мексике и сопровождала Леонардо на премьере этого фильма в Лондоне. С внуком она общалась на английском языке, но иногда и на немецком.

На премьере «Титаника» (12+)

На премьере «Титаника» (12+)

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Город, где появилась на свет русская бабушка, ни Леонардо, ни сама Хелен в известных интервью не называли.

В 2010 году в рамках форума «Тигр» Леонардо Ди Каприо встретился с Владимиром Путиным, который в те годы был премьер-министром.

— Да, моих предков звали Смирновы, — сказал тогда Ди Каприо. — Если бы моя бабушка была здесь, она бы говорила с вами по-русски, — сказал актер. — Я всегда хотел привезти бабушку в Санкт-Петербург, но, к сожалению, этим планам уже не суждено сбыться, так как она ушла из жизни 2 года назад. Хелен Ирмелин умерла в возрасте 93 лет.

Лео с дедом и бабушкой

Лео с дедом и бабушкой

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Почему же Пермь?

О месте рождения Хелен Ирмелин в интернете публиковали разные версии. Это были и Одесса, и Челябинская область, а позже и Пермь. Откуда появилась версия о пермском происхождении бабушки актера, неизвестно. Возможно, причиной стала информация, появившаяся когда-то на одном из пермских форумов. Неизвестный писал, что в Перми жила двоюродная сестра бабушки Леонардо, она была связана с семьей бывшего актера Пермского драматического театра Александра Корчажникова. Он родился в Уфе в 1915 году, окончил театральную студию при Пермском театре драмы в 1946 году и играл в театре до 1993 года, похоронен в Перми. Мы связались с театром, но там об этом ничего не знают. Его предполагаемые родственники в ответ на наши запросы написали, что, к сожалению, не знают об этой истории.

Сотрудники Государственного архива Пермского края также не смогли ответить на вопрос о связях бабушки артиста с Пермью.

— Мы долго искали информацию по этой теме, даже отправляли письмо самому Леонардо, но он не ответил, и мы, к сожалению, никакой информации не нашли, — ответили 59.RU в архиве. — Имя Елена Степановна Смирнова, к сожалению, очень распространенное.

В 2016 году издание «Новости Перми» обратилось в архив немецкого города Ор-Эркеншвик, где жила Хелен Инденбиркен. По словам сотрудников архива, Хелен родилась всё же не в Перми, а в Одессе, которая находится сейчас на территории современной Украины.

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ЗвездаПермьАктерБабушкаЛеонардо Ди Каприо
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