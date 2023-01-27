«Мог отказаться от участия, но не стал»: многодетный отец из Чулыма погиб в спецоперации

— Во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. В последние годы жил и работал в Новосибирске. Вместе с женой воспитывал троих детей. Константин был мобилизован на службу в сентябре 2022 года. Как многодетный отец он мог отказаться от участия в спецоперации, но не стал этого делать. Родным объяснил, что не может поступить по-другому, — говорится в сообщении «Чулымской газеты».

