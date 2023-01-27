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Спецоперация на Украине

«Мог отказаться от участия, но не стал»: многодетный отец из Чулыма погиб в спецоперации

Они с женой воспитывали троих детей

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Константина Семенова мобилизовали в сентябре 2022 года

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В Новосибирской области сегодня, 27 января, проходят похороны Константина Семенова, погибшего в спецоперации. Информация о его гибели появилась в официальной группе местного издания «Чулымская газета» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Чулымская газета"»).

— Во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. В последние годы жил и работал в Новосибирске. Вместе с женой воспитывал троих детей. Константин был мобилизован на службу в сентябре 2022 года. Как многодетный отец он мог отказаться от участия в спецоперации, но не стал этого делать. Родным объяснил, что не может поступить по-другому, — говорится в сообщении «Чулымской газеты».

В администрации Чулымского района корреспонденту НГС сообщили, что похороны Семенова пройдут в Чулыме, но последние годы он жил и работал в Новосибирском районе.

— Призывался он военкоматом Новосибирского сельского района. Панихида и прощания будут там. А к нам [его привезут хоронить], потому что у него родители тут. 1985 года рождения он, — добавили в администрации.

Все новости о спецоперации мы собираем в этом сюжете.

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