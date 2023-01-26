Кого могут призвать в армию после повышения призывного возраста. Мнение юриста

О том, что призывной возраст в России стоит повысить до 30 лет, в конце 2022 года заявлял министр обороны Сергей Шойгу. В январе 2023 года председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что с началом весеннего призыва в армию могут направить тех, кому уже исполнилось 27. При этом повышать минимальный возраст призыва с 18 до 21 года планируют постепенно. По мнению Картаполова, полностью перейти на новую систему призыва на срочную службу получится в ближайшие три года.
Корреспондент NGS24.RU пообщался с юристом компании «Субъект Права» Михаилом Кучкиным. Действующей нормативной базы по новой инициативе пока нет. Поэтому сегодня судить о том, кого может коснуться повышение призывного возраста, можно только исходя из действующего законодательства.
Кого могут призвать в армию в случае повышения призывного возраста?
Прежде всего стоит разобраться, кто сейчас обязан служить. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
В свою очередь формирование запаса Вооруженных сил Российской Федерации регламентируется пунктом 1 статьи 52 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Он создается из:
- уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных сил Российской Федерации;
- успешно завершивших обучение в военных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончивших федеральные государственные образовательные организации высшего образования;
- успешно завершивших обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончивших указанные образовательные организации;
- не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;
- не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;
- не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет;
- не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;
- уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах;
- прошедших альтернативную гражданскую службу;
- лиц женского пола, имеющих военно-учетную специальность.
Поэтому, по мнению юриста, если вы прошли либо не прошли службу на законных основаниях и получили об этом официальный документ, увеличение срока призыва вас коснуться пока не должно. Что касается военных сборов, то их обязаны проходить все.
— Даже в случае увеличения призывного возраста лица, уже зачисленные в запас, в том числе по достижении возраста 27 лет, не будут подлежать призыву. Пункт 1 статьи 54 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает, что для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы. Статья 5.1 указанного закона предусматривает прохождение медицинского освидетельствования граждан, которые призываются на военные сборы.
Если гражданин на момент изменения возраста прохождения военной службы по призыву не достиг 27 лет и, соответственно, не был зачислен в запас, то в отношении него будут продолжать действовать основания для отсрочки, предусмотренные статьей 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», — разъясняет юрист Михаил Кучкин.
Могут ли призывников отправить для участия в боевых действиях на территории СВО?
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По мнению специалиста, в данном случае законодательных запретов на отправку срочников для участия в специальной военной операции нет. Причем пункт 3 статьи 2 Положения о порядке прохождения военной службы регламентирует всё довольно четко.
— Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям.
Таким образом, действующее законодательство не содержит запрета для участия в СВО военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву. Есть лишь условия о прохождении службы в течение 4 месяцев и подготовки.
Кроме того, Херсонская область, Запорожская область, ДНР и ЛНР являются субъектами Российской Федерации, и военнослужащие формально могут быть направлены в воинские части, находящиеся в этих субъектах, — подытоживает Михаил Кучкин.