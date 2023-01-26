Кого могут призвать в армию после повышения призывного возраста. Мнение юриста

Корреспондент NGS24.RU пообщался с юристом компании «Субъект Права» Михаилом Кучкиным. Действующей нормативной базы по новой инициативе пока нет. Поэтому сегодня судить о том, кого может коснуться повышение призывного возраста, можно только исходя из действующего законодательства.

Кого могут призвать в армию в случае повышения призывного возраста?

Прежде всего стоит разобраться, кто сейчас обязан служить. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

