«В меня попали не осколки бомбы, а кости самого смертника». Теракт в Домодедово — как это было

MSK1.RU нашел людей, которые в тот день находились в Домодедово. Среди них — сотрудница аэропорта, чье сообщение в Twitter со словами: «Молитесь, у нас на работе взорвали бомбу» — облетело весь мир.

Что происходило в те минуты в здании аэропорта и как россияне узнали о теракте из соцсетей — публикуем воспоминания очевидцев. А также рассказываем, кого и как наказали после трагедии.