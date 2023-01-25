Что говорят власти о второй волне мобилизации: все заявления

Едва ли не сразу же после завершения частичной мобилизации стали появляться слухи о том, что вторая волна уже не за горами. А в новом году телеграм-каналы едва ли не каждый день писали о том, что она наступит в самое ближайшее время. Иногда слухи строились и на основе информации от официальных источников (например, на недавнем интервью военкома из Ростовской области). В то же время власти в таких случаях неизменно призывают ориентироваться на «сказанное президентом» и на заявления Минобороны по этому поводу. Собрали все официальные заявления о второй волне мобилизации за последнее время.
Январские слухи
В январе слухи о второй волне мобилизации стали распространяться очень часто. Одна из последних ситуаций произошла в начале недели, когда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с указом о частичной мобилизации. Еще на прошлой неделе депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук опубликовал в своем телеграм-канале ответ на просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе от администрации президента было сказано, что действие указа о частичной мобилизации продолжается.
Тогда Дмитрий Песков назвал это «юридической особенностью» и пообещал уточнить ситуацию позднее. Также представитель Кремля отметил, что власти ориентируются «на сказанное президентом», нужное количество мобилизованных было обеспечено, а дальше начался призыв на срочную службу.
— Указ Путина о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать, — заявил журналистам Песков.
А в конце прошлой недели по СМИ и соцсетям разлетелось интервью военкома из Ростовской области Александра Жукова. В нем он говорил о необходимости подготовки к частичной или полной мобилизации. Власти поспешили выступить с разъяснениями. Главный ростовский военком Игорь Егоров подчеркнул, что ни частичной, ни полной мобилизации в области нет.
— Военный комиссар Азова и Азовского района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может. У нас на данный момент только на добровольной основе всё сейчас. Люди приходят в военкомат, заключают контракт, — сказал Егоров ТАСС.
В начале года шли разговоры о том, что вторая волна частичной мобилизации начнется уже после Рождества. Беспокойство россиян подогрел и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. В своем телеграм-канале он сообщил, что может потребоваться еще 500 тысяч военнослужащих. Однако в Госдуме ответили, что в ближайшие полгода нет необходимости в проведении мобилизации.
— Те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации, — заявил депутат думского комитета по обороне Андрей Гурулев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 января заявил, что не стоит верить сообщениям о второй волне мобилизации в телеграм-каналах.
— На этот счет было много раз сказано. Не нужно придавать такого значения в целом телеграм-каналам. Все-таки главным образом, еще раз повторяю, первоисточником является официальная власть, во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы, — сообщил Песков.
Вспоминать об этой фразе Пескову приходилось еще не раз — например, 17 января ему пришлось комментировать информацию из телеграм-каналов о том, что президент объявит о новой волне мобилизации или смене режима СВО во время запланированных мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.
— Это всё слухи. Не слушайте их, — цитировали Пескова телеграм-каналы холдинга «Осторожно Media».
На фоне всех этих слухов активизировались мошенники, которые через интернет-чаты предлагали мужчинам гарантированно освободиться от мобилизации. Корреспонденты 72.RU поговорили с одним из таких продавцов и рассказали, как и за сколько мошенники предлагают получить освобождение от службы.
Что говорили в прошлом году
Неудивительно, что слухи о второй волне возникли едва ли не сразу же после того, как завершилась частичная мобилизация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказывался об этом еще в ноябре, еще не подозревая, что возвращаться к этой теме ему придется с завидной регулярностью. Тогда он рассказал, что в Кремле не обсуждали этот вопрос.
— Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — заявлял он.
С ним соглашались член комитета Совета Федерации по обороне Дмитрий Перминов и член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, который говорил, что не видит в ближайшее время предпосылок для начала второй волны мобилизации.
— У нас в комитете нет никаких материалов на эту тему, она (вторая волна мобилизации. — Прим. ред.) не обсуждается. У меня лично тоже нет никакой информации по этому поводу, — рассказывал Перминов RTVI.
В декабре слухов о второй волне мобилизации стало больше, и властям вновь пришлось их опровергать. За месяц до своей знаменитой фразы о телеграм-каналах Дмитрий Песков призвал не доверять новостям в соцсетях. Тогда же он заявил, что президентского указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
— Что касается мобилизации, президент уже всё сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания. Вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена, — говорил тогда пресс-секретарь президента. — Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента.
Одновременно начали распространяться слухи о том, что вторая волна частичной мобилизации будет «скрытой». Тогда Андрей Гурулев рассказал RTVI, что не видит предпосылок для этого — по его словам, «если она скрытая, значит, ничего не известно», да и у властей вряд ли получится ее провести.
— Сегодня не тот случай, когда ее вообще можно скрыть, наверное, потому что средства коммуникации довольно-таки обширные. <...> Я не думаю, что нам необходимо проводить скрытую мобилизацию. Скрытую мобилизацию проводят при подготовке к войне, а не во время ведения боевых действий, — заявил он.
Замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов также отрицал вероятность того, что будет проводиться вторая волна мобилизации.
— Пока нет такого ничего — ни надобности, ни необходимости. Там пока всего хватает. Пока таких предпосылок нет. Насколько вероятно, всё же будет зависеть от положения, какое там складывается у нас на Украине, — говорил он.
— Военкоматы будут работать и сегодня, и завтра, и в январе, пока не закончится специальная военная операция, будут работать, набирать военнослужащих. Во-первых, для возмещения потерь. Во-вторых, для замены кого-то. Поэтому это никакая не мобилизация, это обычная плановая работа военных комиссариатов, которая идет всё время, каждый день, — говорил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. — Надо набрать 300 тысяч [в рамках мобилизации] — мы набрали. Если их с умом использовать, то никакой новой мобилизации не потребуется.
О том, что вопрос о второй волне мобилизации не обсуждается, говорили также мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров допустил, что такое может произойти, но жители республики не будут в ней участвовать — по его словам, Чечня перевыполнила мобилизационный план на 254%.
В итоге точку (как минимум до конца года) поставил Владимир Путин, который рассказал, что из 300 тысяч мобилизованных половина находится в зоне спецоперации, остальные — на полигонах и в центрах подготовки.
— В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, — заявил президент на встрече с членами Совета по правам человека.
20 декабря Путин распорядился создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Документ появился на сайте правовой информации. В то же время министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст до 30 лет, а набирать призывников с 21-летнего возраста.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Что еще почитать по теме
На днях депутат Госдумы Нина Останина заявила, что отцов троих детей лишили отсрочки на случай призыва по мобилизации. Несколько месяцев назад, когда была объявлена частичная мобилизация, такая отсрочка активно обсуждалась, однако так и не была введена на законодательном уровне — ее установили директивой Генштаба. Останина заявила, что еще перед Новым годом этот пункт директивы отменили. Позже первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак опроверг это заявление — по его словам, директива продолжит действовать. Мы изучили заявления всех участников спора и доступные документы, чтобы разобраться, кто все-таки имеет право на отсрочку прямо сейчас.
31 декабря завершился осенний призыв, и военкоматы освободились от призывной работы. Это в том числе стало дополнительным волнением для россиян, которые стали задаваться вопросами, не начнется ли после этого вторая волна мобилизации. Мы задали все волнующие вопросы военным экспертам, которые рассказали, возможна ли сейчас в России новая волна частичной или всеобщая мобилизация.
В 2022 году многие знаменитости покинули Россию после начала спецоперации, вторая волна отъездов началась после начала частичной мобилизации. Мы уже рассказывали, кто из звезд уехал из страны и не собирается возвращаться. Большинство из них приняло такое решение потому, что они высказались против СВО — мы выяснили, чем они занимаются сейчас.