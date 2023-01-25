Что говорят власти о второй волне мобилизации: все заявления

Тогда Дмитрий Песков назвал это «юридической особенностью» и пообещал уточнить ситуацию позднее. Также представитель Кремля отметил, что власти ориентируются «на сказанное президентом», нужное количество мобилизованных было обеспечено, а дальше начался призыв на срочную службу.

— Указ Путина о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать, — заявил журналистам Песков.



А в конце прошлой недели по СМИ и соцсетям разлетелось интервью военкома из Ростовской области Александра Жукова. В нем он говорил о необходимости подготовки к частичной или полной мобилизации. Власти поспешили выступить с разъяснениями. Главный ростовский военком Игорь Егоров подчеркнул, что ни частичной, ни полной мобилизации в области нет.