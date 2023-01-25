Пригожин попросил защищать бойцов ЧВК от дискредитации наравне с военными: новости СВО за 24 января

В Кремле не обсуждают закрытие границ России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность закрытия границ в России не обсуждается. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос по поводу законопроекта о фиксированном времени проезда через границу.

— В Кремле не обсуждали законопроект о фиксированном времени проезда через границу, по документу даны разъяснения, из них нужно исходить, — пояснил Песков.