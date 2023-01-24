«В голове одно крутилось: "Слава богу, мы живы!"»: НЛО рухнули на два жилых дома, а чиновники делают вид, что ничего не было

По словам очевидцев, дом Надежды Чернолих спасло то, что рухнувший с неба НЛО «затормозил» около ее дома об огромную кучу земли.



— Было пасмурно, я услышал гул, а затем увидел, как из облаков вырвалось бревнышко с крыльями, на скорости начало идти к земле — как раз к дому Надежды Леонтьевны, — говорит житель Линево Сергей Плющенко. — Я подумал: всё! Трагедии не избежать! Этот летающий объект при ударе о землю, так сказать, разрезал огромную высокую кучу земли рядом с забором, а потом ударил в пристройку, и огонь накрыл ее.