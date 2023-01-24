«В голове одно крутилось: "Слава богу, мы живы!"»: НЛО рухнули на два жилых дома, а чиновники делают вид, что ничего не было

Неопознанные военные летающие объекты рухнули на жилые дома поселка Линево Жирновского района Волгоградской области
Жуткие звуки в небе и падение обломков неопознанных летающих объектов уже не стали чем-то совершенно невероятным для жителей севера Волгоградской области. Фрагменты неизвестных аппаратов уже находили в полях и лесопосадках нескольких районов. Один раз обломки разнесли даже сарай. Но никто из жителей села Линево даже не думал, что что-то может упасть прямо на них. И тем более вечером перед Новым годом.
В переулке Лесном села Линево уже готовились к встрече Нового года. К семье Сурковых уже приехали гости. В доме напротив, пенсионерки Надежды Чернолих, вовсю шумели дети и внуки, а еще одна соседка — Марина Брунц — только-только заехала в гараж на своей беленькой «Тойоте».
— Мы с сыном, невесткой, внуком и сватьей обедать собирались, уже стол накрыли. Как вдруг услышали сильнейший грохот и гул. Глянули в окно кухни, а там столб пламени пролетел, — вспоминает пенсионерка Надежда Чернолих. — Тут же, в чём были, выскочили на улицу и увидели, что полыхает пристройка к дому. На земле повсюду непонятные куски горят. Когда за забор на улицу вышли, там тоже как в страшном кино: большие фрагменты железа валяются, всё в огне! Жуткая картина! Сразу же все соседи повыбегали на улицу. Тушили пламя, кто чем мог. Через несколько минут приехали пожарные. Благо они быстро потушили, на основную часть моего дома оно почти не перекинулось.
По словам очевидцев, дом Надежды Чернолих спасло то, что рухнувший с неба НЛО «затормозил» около ее дома об огромную кучу земли.
— Было пасмурно, я услышал гул, а затем увидел, как из облаков вырвалось бревнышко с крыльями, на скорости начало идти к земле — как раз к дому Надежды Леонтьевны, — говорит житель Линево Сергей Плющенко. — Я подумал: всё! Трагедии не избежать! Этот летающий объект при ударе о землю, так сказать, разрезал огромную высокую кучу земли рядом с забором, а потом ударил в пристройку, и огонь накрыл ее.
Вам жизнь дороже или имущество?
Уже когда пожар был потушен, Надежде Леонтьевне и ее близким приказали эвакуироваться.
— Если бы гаража-пристройки не было, ударило бы прямо в дом, где мы все находились. А так получается, затормозил о землю, а уже части — громадные металлические фрагменты — упали к нам, — говорит женщина. — Когда огонь потушили, нас попросили покинуть дом. Я тогда возмутилась: как всё оставить? А в ответ услышала: «Вам что дороже: жизнь или имущество? Есть опасность!» Мы собрались и уехали в Жирновск к сыну. Признаюсь, уже не до празднования всем было. В голове одно крутилось: «Слава богу, мы все живы!»
Еще один житель Линево, Василий Сурков, увидел НЛО, когда был с братом на улице.
— Мы у забора рядом с машиной стояли. Со стороны Саратовской области один, второй, третий объекты, похожие на ракеты, пролетели. А следующий, смотрим — начинает падать, — вспоминает он, — Забежали за гараж, а через несколько секунд взрыв и пламя. Вся улица наша в огне была! Фрагменты разлетелись и начали полыхать. У меня оказался поврежден забор, шифер на крыше и окно. Рядом с домом — газовая труба. А часть, похожая на головку ракеты, к соседям нашим прилетела. Соседка Марина как раз домой приехала.
Марина Брунц, в машину которой попали части НЛО, считает, что уцелела каким-то чудом.
— Я только заехала в гараж, еще внутри была, как вдруг слышу грохот и зарево. Неопознанный летающий объект — похожий на газовый баллон, но размером больше — сначала влетел в левый бок машины, а затем разнес всю правую часть кирпичного гаража и приземлился, — вспоминает она. — Взрыва, к счастью, не случилось. Выбравшись из машины, я сначала забежала в свой дом — проверить, как там сын. Только потом поняла, что чудом жива осталась. Могла выйти из машины на несколько секунд раньше — и всё... Очень повезло, что бензобак не загорелся. Из-за происшествия выбило стекла в доме, часть фрагментов попала на крышу, есть дыры. Нас всех выгнали оттуда, а домой пустили
Что по весне будет — неизвестно
Что за неопознанный летающий объект упал на дома жителей Линево, а также откуда он летел, до сих пор официально не озвучивают ни местные чиновники, ни представители экстренных или каких-либо других служб.
— Какое-то время меня даже пытались убедить, что пожар не от падения неопознанного летающего объекта случился, — добавляет жительница поврежденного дома Надежда Чернолих. — Конечно, официально ни мне, ни другим никто ничего не сказал. Я, конечно, была уверена и тогда, и сейчас, что это ракета. Столько топлива вылилось. Запах стоял такой, что в горле першило даже через несколько дней! Неизвестно, что по весне будет, всё в землю впиталось.
Василий Сурков высказал журналисту V1.RU свою версию случившегося.
— Как я понял, был какой-то сбой, что-то пошло не так. Вот и упала ракета, — говорит мужчина. — Когда эту разломанную ракету в карьере взрывали. грохот был — ого-го!
Замкнутый круг. Как будто ничего и не было
Больше всего от падения неопознанного летающего объекта и его загоревшихся фрагментов оказался поврежден дом Надежды Чернолих. Она говорит, что уже собрала документы на выделение компенсации, но о сроках выплат местные власти пока умалчивают.
— У меня пристройка, можно сказать, жилая была, да и добра в ней много хранилось. Продукты, всё необходимое для дома и огорода: мотоблок, бензопила, весь инструмент и прочее. В доме окна «поджарились», обшивка полопалась, крыша повреждена, даже металлический забор погорел, — перечисляет она. — По предварительной оценке, ущерба на 370 тысяч. Хорошо бы всё восстановить, но откуда у меня деньги такие — на пенсию живу. Поэтому буду ждать, пока всё согласуют. Наш глава идет навстречу, а от районных властей ни слуху ни духу.
В доме семьи Сурковых также необходимо чинить окна, забор и поврежденную крышу, а Марине Брунц — восстанавливать не только постройки. Машина, как выяснилось, восстановлению не подлежит.
— Если с домом и гаражом проще, то когда специалисты осмотрели машину, оказалось, что из-за удара левая часть сильно искорежена, повело кузов: багажник не открывается, двери и другие серьезные повреждения есть. Восстановлению она не подлежит. Я на работу езжу в Жирновск на шестидневку, сына туда в школу вожу. Непросто сейчас без колес, — говорит Марина Брунц. — В администрации местной нам сказали, что всё возместят, но пока мне непонятно какую сумму. Юриста и оценщиков пришлось за свой счет нанимать, чтобы все документы на возмещение ущерба подготовить, и еще траты будут. Хотела на своем предприятии материальную помощь оформить. У нас так можно, и мне навстречу пошли, но попросили подтверждающий документ о происшествии: какой-нибудь акт или протокол, где было бы прописано, что тогда-то случилось такое-то, повреждено то-то. Но достать такую бумагу я так и не смогла. В местной полиции меня развернули и отправили в военную прокуратуру Камышина, а там просто сказали, что уже всё передано в Волгоград. И всё — тишина. Вот такой замкнутый круг. Как будто ничего и не было. Надеюсь, что, когда дело дойдет до выплат, не случится, что так же будем искать тех, кто возмещать ущерб должен.
По словам главы рабочего поселка Линево Геннадия Лоскутова, помощь пострадавшие получат. Но от кого, когда и в каком размере — чиновник молчит.
— Люди не брошены. Мы жителям поможем, всё идет через администрацию. Мы на связи с теми, кто будет возмещать ущерб, но кто это, я называть не имею права, — сказал V1.RU Геннадий Лоскутов. — О сроках выплат пока сказать не могу. Одна семья потерпевших уже сдала необходимые документы. Всё отправлено — ждем. А еще две семьи проводят сейчас оценки и собирают бумаги для назначения выплат.
Пока власти убеждают и утверждают, что переживать не стоит и выплаты обязательно дойдут до пострадавших, жители Линево до сих пор живут словно на пороховой бочке.
— На успокоительных так и живем сейчас, — говорит местный житель. — Вроде лучше стало, приходим в себя. Но если слышен грохот какой-то, пусть даже несильный, тут же трясти начинает...
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