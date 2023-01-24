Выгнанные из Турции россияне ищут новые места для эмиграции: какие теперь страны стали популярными

Граждане РФ могут находиться на территории Грузии без визы до 365 дней, после чего обязаны выехать из страны хотя бы на сутки. Затем можно снова заехать и жить в Грузии так же в течение 365 дней.



— В Таиланде можно пойти на языковые курсы и получить студенческий ВНЖ. Стоимость на человека была 20 000 бат сразу и 5000 каждые 3 месяца. Основной момент, что могут проверять, учитесь ли вы или нет, — советует DBE.



Граждане РФ могут находиться на территории Таиланда 30 суток, после чего можно пересечь границу соседнего государства и въехать в Таиланд еще на 30 дней.

