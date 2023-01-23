Сменила тусовки в клубах на хиджаб. Маникюрша из России переехала в Турцию и приняла ислам ради мужа — история

Всю свою обычную жизнь Ирина прожила в Тюмени. Она побывала замужем, развелась, работала мастером маникюра. Всё изменил отпуск в Турции и знакомство с парнем по имени Давут. Русская красавица так запала ему в душу, что он даже несколько раз оплачивал ей поездки на море. И вот пять лет спустя Ирина живет в Алании и вместе с мужем воспитывает дочку. Тюменка сменила не только страну, но и религию. О жизни в Турции, отличии турков от русских мужчин и принятии ислама — читайте в авторской колонке 72.RU.
Оплатил поездку в Турцию, чтобы пригласить на свидание
Я родилась и всю жизнь прожила в Тюмени, училась здесь, работала мастером ногтевого сервиса. В Турцию решила переехать после того, как побывала здесь в отпуске с подругой. Тогда я в интернете познакомилась с парнем по имени Давут. В Алании мы с ним встретились, буквально 20 минут пообщались, выпили кофе — и на этом всё. Мне было тогда не до него из-за тусовок и клубов. А он не ходил в такие места и мне с ним было скучно. Поэтому я даже не реагировала на его предложения.
Приехав после отпуска в Тюмени, я вспомнила про него и написала: «Привет, как дела?» А Давут ответил мне агрессивно, мол, зачем ты мне пишешь, если отвергла. Турки — собственники, когда ты им отказываешь, они обижаются. Я подумала, что нам не о чем с ним общаться, и попрощалась. Но через какое-то время он мне написал и сказал, что зря вспылил, ведь я ему ничего не должна. Пригласил меня приехать в Аланию, чтобы мы могли нормально пообщаться, предложил оплатить поездку. Я согласилась, потому что это было безопасно — всё было оплачено через турфирму и это по сути была просто поездка, которая никак не связана с ним. Подумала: почему бы и нет? Шопинг, рестораны, подарки — он подкупил этим. Чем еще мужчины подкупают. Хотя мой муж не из богатой семьи, работает простым продавцом в магазине текстиля, торгует верхней одеждой.
Когда я приехала первый раз, он произвел впечатление агрессивного, ревнивого и горячего мужчины. Хотя на самом деле Давут очень спокойный, малоразговорчивый и по сей день я удивляюсь его сдержанности. Почему первое впечатление было обманчивым — даже не знаю.
Позже я приезжала в Аланию еще пару раз. На третий — муж позвал меня остаться насовсем. Сказал, что у него серьезные намерения и нужно переезжать. В Тюмени у меня ничего не было, кроме работы, поэтому и терять было нечего. Муж всё полностью оплатил: перелеты, съемную квартиру, оформление документов, помимо этого отвечал за траты на еду, одежду. Я вообще приехала в Турцию без всего, без накоплений.
Турки и русские: различия
До нашего знакомства с Давутом я уже была замужем и после развода заметила, что русские мужчины не хотят брать ответственность на себя. Им нужна сильная, которая работает, зарабатывает. Я же всегда хотела выйти замуж за того, с кем можно не работать. Считаю, что женщина должна заниматься любимым делом. Работать не ради денег, а ради удовольствия. Муж должен быть основным добытчиком. Ведь женщина тратит много ресурсов на воспитание детей, дом, а нужно и на себя время выделить. Мне больше подходил восточный мужчина, а в России такого трудно найти.
В наши отношения с предыдущими мужчинами часто вмешивались родители. Русские ущемляют и принижают женщину, чувствуется давление, если ты меньше зарабатываешь. Например, мой бывший муж постоянно боялся, вдруг я заберу у него квартиру при разводе. В Турции мужчина не обвинит тебя в меркантильности, здесь содержать женщину нормально. Турки считают девушек по природе своей такими и всегда стараются помочь, угодить во всём. Если при знакомстве женщина выдвигает свои требования о подарках, желанной свадьбе, золоте, мужчина просто соглашается, если имеет возможность. А если и нет, то найдет выход, чтобы всё выполнить.
Если женится, то только на мусульманке
Мой муж оказался очень религиозным. В его семье все покрытые, и он в первую же поездку сказал, что если женится, то только на покрытой мусульманке. Мне было тогда смешно. Я — мусульманка в платке? Это было для меня нереально. Я же сразу обозначила, что мы просто проводим вместе время — и ничего больше. А Давут не настаивал и больше мне ничего не говорил на эту тему.
Со временем я привыкла к человеку, появились чувства. И когда приехала во второй раз, Давут стал говорить, что видит будущее со мной. Я начала задумываться: мне уже за 30, детей нет. Замужем и в гражданском браке была, понимала, что это не та модель семьи, о которой я мечтаю. Поэтому задумалась, что такое ислам, для чего мне дан этот мужчина. Начала много читать про эту религию, задавать вопросы. В результате узнала, что именно в исламе есть такая модель семьи, которую хочу я.
Я мечтала о сплоченной семье, где каждый друг за друга горой. Женщина в исламе наравне с мужчиной: не только она отвечает за семью и воспитание детей. Очень много вопросов и проблем, которые были с русскими мужчинами, их просто нет. Поэтому я решила принять ислам.
Моя семья сначала была в шоке. Но я такой разноплановый человек по жизни, что против никто и не был. Близкие видели, как я изменилась в положительную сторону. Раньше у меня была разгульная жизнь: бары, клубы, веселье. Вот эта обычная среднестатистическая жизнь, чем занимаются тюменцы каждые выходные. Но это оказалось в прошлом.
Родители мужа хотели откупиться
С родителями мужа всё было иначе. В Турции невесток-иностранок семьи не очень хотят принимать. Большинство выступает против. Даже не потому, что она не мусульманка, а именно из-за менталитета. Они хотят именно свою невесту. Меня тоже долго не принимали, все были против. Родители мужа оказались не турками, а курдами. В Турции их очень много, но не все об этом говорят, потому что курдов недолюбливают здесь.
О том, что будущий муж из семьи курдов, я узнала перед свадьбой. У их семьи абсолютно другой менталитет, традиции, всё гораздо строже. Родители мужа начали манипулировать им, ставили условия, говорили, что не будут с ним общаться. Звучали даже аргументы о том, что я старая. У них принято жениться на молодых девушках. Если ему 30 лет, то невесте обычно — 18–20. А мне уже было за 30.
Родители мужа даже предлагали мне деньги, чтобы я уехала и не выходила замуж за их сына. Но все-таки мой муж оказался стойким человеком. Давут сказал: «Я ее люблю и всё равно женюсь». Только после этого родители извинились передо мной и сказали, что всё забудут. После свадьбы мы даже жили с ними три месяца, чтобы они узнали меня. Сами по себе родители мужа оказались спокойными и хорошими людьми, просто выбор сына стал для них шоком. У них в семьях принято жениться на двоюродных или троюродных сестрах, а тут — иностранка.
Русская мусульманка в восточной стране
Свадьбы как таковой у нас не было, потому что я была против. Не хотела, чтобы приезжали все многочисленные родственники мужа, которых больше 600 человек. Тем более у меня свадьба уже была. Поэтому мы пошли в ЗАГС и просто расписались. Когда нас поженили, был никях религиозный. После родители пригласили меня в ювелирный магазин и сколько я себе выбрала золота, они всё купили. Такая вот традиция. Моих близких на свадьбе не было. Хотя потом мама и папа приезжали к нам. Несмотря на языковой барьер, проблем не возникло. Они все спокойные, приветливые люди и настроены положительно. Мой папа, даже не зная языка, созванивается с отцом мужа, показывает ему свою дачу, а тот в ответ овощи, которые сам вырастил.
Ислам я приняла, когда у нас была свадьба. Да, у меня были сомнения — принимать ислам или нет, но только из-за смены образа жизни. Я привыкла к свободе и человек по характеру своенравный: как решила, так и должно быть. Но ислам изменил мою жизнь. Мне стали важны не материальные цели, а духовные ценности. Стало более лояльным мое отношение к родителям, изменился распорядок дня, взгляды. Даже если так выйдет, что я останусь одна, без мужа, я от ислама уже не откажусь.
Многие думают, что я приняла ислам, чтобы выйти замуж и не остаться одной. Это неправда. Иначе я бы долго не протянула и не смогла обманывать себя столько лет. Среди моих знакомых есть те, кто принял ислам, потому что так муж сказал. В результате их жизнь очень плохо складывается. Из-за внутренних противоречий можно просто остаться ни с чем. Тем более если выходишь замуж за иностранца и уезжаешь в другую страну.
Туристы из России путают с турчанкой и обсуждают
Когда я приехала, устроилась сразу же мастером маникюра в салон. Здесь дефицит специалистов, которые делают работу качественно. Но проработала я всего два месяца. Еще до того, как я приехала, муж сказал, что не против, чтобы я работала, но был бы не против обратного.
В курдских семьях не принято так. Я всю жизнь могла надеяться только на себя, а тут появилась возможность расслабиться. Также одной из причин увольнения стала и религия. В исламе запрещено наращивание ногтей, ресниц, не пользуются услугами бровистов. Поэтому мне пришлось отказаться от профессии, которой я жила и зарабатывала на жизнь.
Сначала я ничем не занималась, потому что не понимала языка и не знала, куда податься. Но когда начала знакомиться с русскими девушками, стала посещать разные мероприятия. Научилась делать декупаж, рисовать, вышивать. После рождения ребенка сделала перерыв в своей творческой деятельности. Спустя два года научилась варить свечи и занимаюсь этим для души. Муж всё это спонсирует, он никогда не против моих задумок и желания учиться чему-то новому. Главное для него, чтобы это не мешало семье.
В материальном плане у нас нет проблем. Хоть Давут обычный продавец, он очень хорошо зарабатывает, знает пять языков, поэтому у него много клиентов, в том числе и богатых. Даже несмотря на кризис, стоим на ногах крепко.
Когда я приняла ислам и покрылась, почувствовала больше уважения со стороны местных. Они стараются быть мягче: не пристают, не пытаются с тобой заговорить. Даже на пешеходном переходе пропускают, что у нас большая редкость. На улице наши русские иногда меня путают с турчанкой, начинают обсуждать внешний вид, не зная, что я их понимаю.
Здесь у меня появилось очень много знакомых. Основная масса — это русские девочки, которые также переехали и вышли замуж. Они из светского общества, но относятся ко мне нормально. Хотя сначала молчали и думали, что я причудливая. Таких же, как я, в моем кругу общения нет. Почему-то не получается познакомиться с такими же девушками.
Без праздников, но с подарками
В исламе есть только два праздника: Курбан-байрам и Ураза-байрам. Остальные отмечать запрещено. Для меня это большой плюс. Мне не надо искать и покупать подарки на Новый год, 8 Марта и другие даты. Меньше хлопот и больше времени, которое я могу потратить на себя. Несмотря на отсутствие праздников, подарки дарить не запрещено, но их делают просто так. Повод не нужен. Муж может прийти домой с букетом цветов или золотом. У турков принято дарить золото, предпочитают его в качестве хорошего вложения. Здесь даже есть много разновидностей монет, всякие браслеты, которые потом подлежат перепродаже.
В феврале прошлого, 2022 года, мы вместе с Давутом приехали в Россию. Ему очень понравилось в Тюмени. Мы катались на лыжах, на коньках. Показали мужу лес, снег, хотя для него это не в новинку: Давут родился там, где есть горы. Зато ему понравилось, что везде чисто, а люди ходят в закрытой одежде. В Алании все-таки большую часть года тепло. Он очень был впечатлён деревенскими домиками, понравилась их архитектура и в целом историческая часть города.
Подводя итогу, скажу: я не жалею, что пять лет назад полностью изменила свой образ жизни. Всё стало более упорядоченно, появился смысл. Но смена места жительства на это никак не повлияла. Всё изменил мой муж, ведь для нас, женщин, важнее всего, кто с нами рядом.