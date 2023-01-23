Сменила тусовки в клубах на хиджаб. Маникюрша из России переехала в Турцию и приняла ислам ради мужа — история

Позже я приезжала в Аланию еще пару раз. На третий — муж позвал меня остаться насовсем. Сказал, что у него серьезные намерения и нужно переезжать. В Тюмени у меня ничего не было, кроме работы, поэтому и терять было нечего. Муж всё полностью оплатил: перелеты, съемную квартиру, оформление документов, помимо этого отвечал за траты на еду, одежду. Я вообще приехала в Турцию без всего, без накоплений.

Турки и русские: различия

До нашего знакомства с Давутом я уже была замужем и после развода заметила, что русские мужчины не хотят брать ответственность на себя. Им нужна сильная, которая работает, зарабатывает. Я же всегда хотела выйти замуж за того, с кем можно не работать. Считаю, что женщина должна заниматься любимым делом. Работать не ради денег, а ради удовольствия. Муж должен быть основным добытчиком. Ведь женщина тратит много ресурсов на воспитание детей, дом, а нужно и на себя время выделить. Мне больше подходил восточный мужчина, а в России такого трудно найти.