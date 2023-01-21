В Москве заметили военную технику. Эксперты — о том, зачем нужна ПВО в столице

В Москве заметили необычную технику. В разных районах города появились системы противовоздушной обороны. Мы узнали у военных экспертов о том, зачем нужны комплексы ПВО разных типов и дальности.
— Система противовоздушной обороны предназначена для обнаружения и уничтожения воздушных целей, представляющих угрозу, перекрываемым силам. Она представляет собой комплекс сил и средств, включающий три основные компоненты. Первая — это система радиолокационного наблюдения. Вторая — система зенитного огневого прикрытия. И третья — истребительные прикрытия, — рассказал MSK1.RU заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
При этом эксперт объяснил, что зенитно-огневое прикрытие, как правило, включает в себя зенитные ракетные комплексы большой дальности для прикрытия, для создания системы зональной обороны и ЗРК малой дальности, для прикрытия конкретных объектов.
Как отметил MSK1.RU член экспертного совета «Офицеров России», капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, все используемые системы уже опробованы на СВО:
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— Это уже всё опробовано в боях СВО, и все признаны, и международными военными источниками, что наша ПВО работает очень хорошо, — добавил Дандыкин. — Москва — один из самых, если не самый защищенный с точки зрения противовоздушной обороны город в мире.
Ранее мы писали, что на крыше здания Минобороны в центре Москвы установили военную технику. Она же появилась и в центре столицы.