На крыше Минобороны в Москве появилась военная техника: новости СВО за 20 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 января 2023 года.
На крыше Минобороны в Москве установили военную технику
На крыше здания Министерства обороны в Москве появилась военная техника — объект установили на вертолетной площадке. Вопрос об установке ПВО на здание Министерства обороны пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков переправил непосредственно в само ведомство.
— Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, — сказал Песков
Корреспонденты MSK1.RU направили фото военному эксперту Василию Дандыкину и заместителю президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константину Сивкову. Оба ответили, что техника на здании Минобороны выглядит как российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК).
— Это уже всё апробировано в боях СВО и признано даже международными военными источниками, что наша ПВО работает очень хорошо, — добавил Дандыкин. — Москва один из самых, если не самый защищенный с точки зрения противовоздушной обороны город в мире.
Ранее москвичи уже замечали военную технику в центре столицы — по словам местных, она находится там уже несколько дней.
В Кремле объяснили, почему продолжает действовать указ о частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с запросом в администрацию от депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука. В понедельник депутат опубликовал в своем телеграм-канале ответ на просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе от администрации президента было указано, что действие указа о частичной мобилизации продолжается.
— 24 ноября я направил обращение президенту с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, — написал Артур Гайдук. — Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций в своем ответе от 30 декабря 2022 года сообщило: «28 октября 2022 года завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Действие указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается».
Дмитрий Песков, разъясняя ситуацию, отметил, что власти ориентируются «на сказанное президентом», нужное количество мобилизованных было обеспечено, а дальше начался призыв на срочную службу. Также представитель Кремля ответил, что нужно будет уточнить ситуацию с продолжением действия указа о частичной мобилизации.
— Скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина, — сказал Песков.
Боец ММА отправился в зону СВО
Уральский боец MMA Владимир Минеев отправился на спецоперацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя AMC Fight Nights Камила Гаджиева.
— Неделю назад он мне звонил из Донецка и сказал, что будет в Москве на следующей неделе и расскажет о деталях службы. Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями, — сообщил Гаджиев журналистам.
В ноябре прошлого года президент Союза MMA России Федор Емельяненко говорил о том, что в зоне СВО побывали уже около 100 бойцов ММА. Ранее мы узнавали о том, кому из звезд шоу-бизнеса пришла повестка и кто из них готов идти служить.
В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Действие высокого (желтого) уровня террористической опасности продлили в приграничной с Украиной Курской области до 4 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он также попросил жителей области сообщать по номеру 112 о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
В последний раз уровень террористической опасности в Курской области продлевали 5 января — на 15 суток.
США отправили новый пакет помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов
Минобороны США опубликовало список военной техники, которую передадут Украине в рамках нового пакета. В него вошли боеприпасы для ЗРК NASAMS и систем залпового огня HIMARS, восемь ЗРК Avenger, более 50 бронемашин Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker и другая военная техника, а также артиллерийские снаряды, противотанковые и противорадиолокационные ракеты.
Это уже тринадцатый пакет военной помощи Украине, предоставленный властями США с августа 2021 года. 7 января США выделили Украине рекордный пакет помощи на 3 миллиарда долларов.
Участники встречи на базе «Рамштайн» не смогли договориться о поставках Украине танков Leopard 2
Министры обороны стран НАТО встретились на американской авиабазе «Рамштайн», чтобы договориться о поставках танков Leopard 2 Украине. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у участников встречи пока «нет единого мнения» по поводу поставок.
— Есть веские причины для поставки, есть веские причины против нее, — передает его слова Der Spiegel.
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Писториус добавил, что впечатление о том, что это решение блокирует Германия, ошибочно. По его словам, Германия проверит собственные запасы танков Leopard, и решение по этому поводу будет «принято в кратчайшие сроки».