На крыше Минобороны в Москве появилась военная техника: новости СВО за 20 января

На крыше Минобороны в Москве установили военную технику

На крыше здания Министерства обороны в Москве появилась военная техника — объект установили на вертолетной площадке. Вопрос об установке ПВО на здание Министерства обороны пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков переправил непосредственно в само ведомство.

— Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, — сказал Песков

