Путин пообещал отсрочку от призыва работникам оборонки: новости СВО за 18 января

Суд установил, что Тимерханов, руководствуясь личными убеждениями и желая подзаработать, решил выехать на территорию Украины и вступить в легион «Свобода России», чтобы участвовать в боевых действиях против ВС РФ. Списавшись с вербовщиком и договорившись с ним о встрече, он приехал в населенный пункт Белая Березка Трубчевского района, чтобы пересечь границу.

— Подозрительного мужчину с объемным рюкзаком и телефоном в руках заметил местный житель, сообщивший о своих наблюдениях полиции, после чего фигурант дела был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — говорится в сообщении пресс-службы.