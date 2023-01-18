В авиакатастрофе погибли высокопоставленные украинские чиновники — кадры с места ЧП

Известно, что вертолет принадлежал государственной службе по ЧС и направлялся в зону боевых действий. Пока среди основных версий случившегося — неисправность, нарушение правил безопасности и диверсия. В командовании ВВС Украины заявили, что на установление причин ЧП может уйти несколько недель.