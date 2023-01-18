СЕЙЧАС -15°С
Пробки 3/10
usd 68.66
eur 74.26
Тема дняЦирковую лошадь продают за полмиллиона рублей
Все новости
Все новости

В авиакатастрофе погибли высокопоставленные украинские чиновники — кадры с места ЧП

Вертолет с министром МВД Украины на борту упал рядом с детским садом

1 481
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Очевидцы сняли последствия авиакатастрофы

Видео: Городские порталы

На борту вертолета, который разбился 18 января в Киевской области, находилось высшее руководство МВД Украины — глава министерства Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По предварительным данным, погибли от 15 до 18 человек. Еще 25 человек получили ранения. Среди погибших и раненых есть и дети — вертолет упал на территорию детского сада в городе Бровары.

Что в эти секунды происходило на месте трагедии? Куда направлялись чиновники? Все подробности трагедии смотрите в коротком видеосюжете чуть выше.

Известно, что вертолет принадлежал государственной службе по ЧС и направлялся в зону боевых действий. Пока среди основных версий случившегося — неисправность, нарушение правил безопасности и диверсия. В командовании ВВС Украины заявили, что на установление причин ЧП может уйти несколько недель.

МВДУкраинаАвиакатастрофаПогибли детиУпал вертолет
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter