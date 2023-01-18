Роскомнадзор заявил, что от имени ведомства рассылают фейковые уведомления о блокировке

В Роскомнадзоре сообщили о рассылке фейковых уведомлений о блокировке ресурсов и выявлении на сайтах запрещенных материалов. Согласно сообщению ведомства, такие уведомления 17 января получил ряд компаний и даже представители органов власти от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.
— При этом, чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение. Роскомнадзор не рассылал такие уведомления, — говорится в сообщении ведомства.
Отличить фальшивку, как сообщает Роскомнадзор, можно по неправильному обращению к получателю и отсутствию электронной подписи. Кроме того, связанные с темой удаления запрещенной информации письма направляются только с официальных адресов центрального аппарата Роскомнадзора, а управления по округам делать этого не уполномочены. Если организация получила письмо от имени РКН, которое кажется подозрительным, в ведомстве просят сообщить об этом на почту rsoc_in@rkn.gov.ru.