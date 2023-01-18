Роскомнадзор заявил, что от имени ведомства рассылают фейковые уведомления о блокировке

Отличить фальшивку, как сообщает Роскомнадзор, можно по неправильному обращению к получателю и отсутствию электронной подписи. Кроме того, связанные с темой удаления запрещенной информации письма направляются только с официальных адресов центрального аппарата Роскомнадзора, а управления по округам делать этого не уполномочены. Если организация получила письмо от имени РКН, которое кажется подозрительным, в ведомстве просят сообщить об этом на почту rsoc_in@rkn.gov.ru.

