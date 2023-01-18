23-летний контрактник из села в Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

В селе Быструха Кочковского района прошли похороны погибшего в ходе спецоперации Павла Тимошина. Информация об этом появилась в группе Быструхинского сельсовета в соцсети «ВКонтакте».
— Павлу было всего 23 года... Всё село пришло проводить в последний путь земляка, товарища, друга, одноклассника, — говорится в сообщении.
Как пояснили корреспонденту НГС в сельсовете, Павел Тимошин погиб 16 декабря. Его маме о смерти сына сообщили 12 января.
— Он окончил общеобразовательную школу у нас, после школы пошел в армию, а по окончании армии подписал контракт. Остались мама, брат и сестра, женат он не был, — сообщила глава сельсовета.
Павла Тимошина похоронили 14 января.
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