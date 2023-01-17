В России с этого года начнут увеличивать число военнослужащих

Цели, озвученные Шойгу на совещании, ранее перед Министерством обороны поставил президент РФ Владимир Путин. В декабре 2022 года глава государства заявлял в том числе о необходимости модернизации системы военных комиссариатов в РФ. Также Владимир Путин добавлял, что следует «улучшить систему накопления и хранения вооружения военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации». Среди целей, которые поставили перед Минобороны Шойгу и Путин, были увеличение численности войск и поднятие призывного возраста.