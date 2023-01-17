В России с этого года начнут увеличивать число военнослужащих

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями, а также главнокомандующими видами войск и командующими. Во время совещания глава Минобороны заявил, что в течение 2023–2026 годов численность Вооруженных сил РФ увеличится до 1,5 миллиона военнослужащих.
— Масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023–2026 годов, потребуют <...> принятия соответствующих компетентных решений, — рассказал Шойгу.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в конце прошлого года объяснял, что увеличение численности ВС РФ будет проводиться за счет контрактников, а не увеличения призывного возраста.
— Увеличение возраста призыва не соотносится с увеличением численности Вооруженных сил, это связано только с тем, что нужно призывать людей более старшего возраста. За счет срочников армию увеличивать не будут, это будет происходить за счет увеличения числа контрактников, — говорил Картаполов.
Помимо увеличения численности ВС в этот период планируется также создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа. Другие цели Минобороны на 2023–2026 годы выглядят следующим образом:
- сформировать армейский корпус в Карелии;
- преобразовать в мотострелковые дивизии семь бригад;
- усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
Ранее Сергей Шойгу поручил модернизировать работу военных комиссариатов и создать цифровую базу данных призывников. Также, по словам министра обороны, в Российской армии необходимо «в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня» и внедрить системы искусственного интеллекта в управление вооруженными силами.
Цели, озвученные Шойгу на совещании, ранее перед Министерством обороны поставил президент РФ Владимир Путин. В декабре 2022 года глава государства заявлял в том числе о необходимости модернизации системы военных комиссариатов в РФ. Также Владимир Путин добавлял, что следует «улучшить систему накопления и хранения вооружения военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации». Среди целей, которые поставили перед Минобороны Шойгу и Путин, были увеличение численности войск и поднятие призывного возраста.