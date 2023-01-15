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Спецоперация на Украине

В Молдавии упали обломки ракеты: главное о спецоперации за 14 января

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Осколки упали на территории, граничащей с Украиной

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 января 2023 года.

Обломки ракеты в Молдавии

На севере Молдавии упали фрагменты ракеты. Это случилось недалеко от границы с Украиной, сообщили в МВД республики. После этого были оповещены аварийно-спасательная служба и прокуратура Бричанского района.

Позже в пресс-службе военного ведомства республики заявили, что молдавские военные не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства. Это уже третий подобный случай, который произошел на территории страны.

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