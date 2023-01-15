В Молдавии упали обломки ракеты: главное о спецоперации за 14 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 января 2023 года.
Обломки ракеты в Молдавии
На севере Молдавии упали фрагменты ракеты. Это случилось недалеко от границы с Украиной, сообщили в МВД республики. После этого были оповещены аварийно-спасательная служба и прокуратура Бричанского района.
Позже в пресс-службе военного ведомства республики заявили, что молдавские военные не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства. Это уже третий подобный случай, который произошел на территории страны.
Турция: мир настроен на продолжение конфликта РФ с Украиной
Представитель президента Турции Эрдогана заявил, что в мире превалирует настрой на продолжение конфликта, в данной ситуации обсуждать мирное соглашение невозможно. Он также предположил, что какие-либо договоренности между Москвой и Киевом не будут достигнуты в ближайшее время.
Пригожин прибыл в Соледар
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Соледар, чтобы вручить медали бойцам ЧВК «Вагнер», которые отличились при взятии города.
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Увольнение Дмитрия Назарова
Народного артиста РФ Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник. Также из Московского Художественного театра уволили и его жену Ольгу Васильеву. Ранее в СМИ сообщалось, что причиной этому стали публичные высказывания Назарова против СВО.