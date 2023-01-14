Так будут или нет призывать многодетных? Отвечают юрист, депутаты и зампредседателя Совфеда

На днях депутат Госдумы Нина Останина заявила, что отцов троих детей лишили отсрочки на случай призыва по мобилизации. Несколько месяцев назад, когда была объявлена частичная мобилизация, такая отсрочка активно обсуждалась, однако так и не была введена на законодательном уровне — ее установили директивой Генштаба. Останина заявила, что еще перед Новым годом этот пункт директивы отменили. Позже первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак опроверг это заявление — по его словам, директива продолжит действовать. Мы изучили заявления всех участников спора и доступные документы, чтобы разобраться, кто все-таки имеет право на отсрочку прямо сейчас.
Законом предусмотрена отсрочка для отцов как на случай срочной службы в армии, так и на случай мобилизации. В первом случае отсрочку дают, если у человека двое детей или ребенок пока один, но жена уже беременна вторым и срок не меньше 22 недель. Также не возьмут в армию отца ребенка-инвалида младше трех лет или отца-одиночку. Когда начинается мобилизация, то правила другие: отсрочку получают отцы, которые воспитывают как минимум четырех детей младше 16 лет. Если детей младше 16 трое, но жена беременна четвертым и срок больше 22 недель — отсрочка полагается, если детей четверо, но старшему уже 17 — нет.
Когда 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, то действовали именно эти правила. Вскоре их смягчили: отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда назвал это «жестом доброй воли Министерства обороны», который возник как ответ на запрос общества. В законах этот жест доброй воли никак отражен не был.
— В законе есть прямой критерий для отсрочки — наличие четырех детей. Ранее была директива для служебного пользования, где было указано — дать отсрочку при наличии трех детей, — говорит юрист Евгений Крылов. — В свободном доступе этот документ не публиковался.
Об отмене именно этого документа (а точнее, одного его пункта об отсрочке для отцов троих детей) и заявила вечером 12 января председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Информацию депутат, по ее словам, получила от члена Совета по правам человека Ирины Киркоры во время рабочей встречи — она сообщила, что соответствующий документ был направлен в военкоматы еще в конце декабря.
— Попытки добиться от МО ответа на мою правительственную телеграмму от 30 декабря успехом не увенчались: «У нас были выходные и праздничные дни»… Уверена, что вы поддержите мое возмущение: в окопах у бойцов праздников и выходных нет, — обратилась Останина к подписчикам своего Telegram-канала.
Позже данные об отмене отсрочки подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Причем он утверждал, что отменен не один пункт, а вся директива.
— Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью, — рассказал Шувалов.
Однако уже к вечеру 13 января первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что отсрочка за отцами троих детей сохраняется — в прежнем виде.
— Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему, — цитирует РБК слова Турчака.
Депутаты Госдумы, впрочем, всё равно считают, что «внутренних документов» недостаточно — должен быть закон. Соответствующие поправки группа депутатов пробовала внести вместе с законопроектом о порядке призыва предпринимателей, но в таком формате Госдума их отклонила. Однако отдельный законопроект об отсрочке для отцов трех детей по-прежнему ждет рассмотрения. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, рассмотреть его планируется во время весенней сессии. В профильном комитете Госдумы по обороне оперативно дать комментарий по поводу законопроекта не смогли и попросили перезвонить после выходных.
Сейчас закон предусматривает отсрочку только для отцов четырех и более детей младше 16 лет, отцов-одиночек и опекунов несовершеннолетних братьев и сестер, но специальные указания Генштаба ВС дают отсрочку мужчинам, на иждивении которых находятся трое детей до 16 лет, а также отцам детей с паллиативным статусом и многодетным отцам, если один из детей имеет инвалидность. Если предложенный депутатами законопроект будет принят в текущем виде, то отсрочку получит больше отцов — детей будут считать не до 16 лет, а до 18, а если ребенок продолжает учиться — до 23.
Нилов считает, что законопроект поможет решить спорные вопросы в отличие от директив, которые, по его словам, не работают. Он приводит в пример случай отца троих несовершеннолетних детей Дениса Буренкова из Забайкалья — мобилизовали на третий день частичной мобилизации и с тех пор никак не демобилизуют, не помогла даже прокурорская проверка.
Нина Останина в интервью «Фонтанке» сказала, что с самого начала было понятно, что вернуть тех, кто уже на передовой, будет сложно.
— Это физически тяжело сделать, согласитесь. Ну и понятно, по моральным соображениям, если твой товарищ вернулся домой, а ты продолжаешь воевать, этот вопрос ведет к падению морального духа. Вернее, может вести — по мнению самих командиров, — говорит она.
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По словам Останиной, депутатам по-прежнему приходит много писем, связанных с вопросами мобилизации. Главный вопрос — не случится ли так, что тех, кого уже вернули, снова сейчас мобилизуют. Депутат утверждает, что этого не случится, поскольку частичная мобилизация завершена. Об окончании мобилизации еще в октябре сообщил министр обороны Сергей Шойгу, позже его слова подтвердил Владимир Путин — так что, строго говоря, сейчас вообще никого призывать не должны вне зависимости от количества детей.
В последнее время, впрочем, всё чаще ходят слухи о второй волне мобилизации — особенно активно это обсуждают в ряде Telegram-каналов, называют даты и предполагают, что она начнется буквально со дня на день. В Кремле пока не подтверждали начало второй волны мобилизации, в ответ на прямой вопрос пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал верить властям, а не Telegram-каналам.