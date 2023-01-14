Так будут или нет призывать многодетных? Отвечают юрист, депутаты и зампредседателя Совфеда

Когда 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, то действовали именно эти правила. Вскоре их смягчили: отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда назвал это «жестом доброй воли Министерства обороны», который возник как ответ на запрос общества. В законах этот жест доброй воли никак отражен не был.



— В законе есть прямой критерий для отсрочки — наличие четырех детей. Ранее была директива для служебного пользования, где было указано — дать отсрочку при наличии трех детей, — говорит юрист Евгений Крылов. — В свободном доступе этот документ не публиковался.

