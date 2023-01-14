В Госдуме не договорились об отправке не служивших запасников старше 30 лет на военные сборы

Член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Ura.ru заявил, что не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут отправлять на военные сборы после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию.

— Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом, — объяснил Соболев. — Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв. Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы.