Секретарь генсовета «Единой России» заявил о сохранении отсрочки для отцов с тремя детьми

— Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему, — заявил Турчак.



Ранее председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила о том, что Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Также об отмене отсрочки от военной службы для многодетных мобилизованных рассказал нашим коллегам из издания CHITA.RU военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Позднее на горячей линии Минобороны заявили, что отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех детей, а вопрос по отцам с тремя детьми все еще находится в проработке. Изданию Daily Storm в ведомстве рассказали: «Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит».