«Военкомат действует безнаказанно»: мать засудила военных и спасла незаконно мобилизованного сына

Вакиль Миндубаев работает машинистом на ачинском комбинате в Красноярском крае. Вместе с другими работниками предприятия он получил бронь, но, несмотря на официальную бумагу, парня отправили сначала на два месяца в учебку, а затем на Донбасс. Его мать, Халида Миндубаева, считает, что в этом большая вина местного военкома, которого за незаконную мобилизацию не накажут.