«Военкомат действует безнаказанно»: мать засудила военных и спасла незаконно мобилизованного сына

55-летняя Халида Миндубаева дважды защищала интересы мобилизованного сына в суде и добилась признания, что его отправили на спецоперацию незаконно. Как ей это удалось и в какие инстанции она обращалась — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Вакиль Миндубаев работает машинистом на ачинском комбинате в Красноярском крае. Вместе с другими работниками предприятия он получил бронь, но, несмотря на официальную бумагу, парня отправили сначала на два месяца в учебку, а затем на Донбасс. Его мать, Халида Миндубаева, считает, что в этом большая вина местного военкома, которого за незаконную мобилизацию не накажут.
— Сын был в отпуске. Случайно открыл дверь — он живет с девушкой, у нее есть ребенок, и вот девочка, дочка, как раз должна была прийти со школы, — рассказывает Халида Миндубаева. — И сын открыл дверь. А там представитель военкомата стоял, вручил повестку.
Именная бронь от предприятия, выполняющего гособоронзаказ, не помогла парню — в военкомате ее проигнорировали. Его матери пришлось обращаться в суд (и она его выиграла), а потом ждать еще месяц — проигравшая сторона подала жалобу и пыталась обжаловать решение суда. Из-за этого вернуть Вакиля домой будет непросто — после учебки его уже успели отправить на Донбасс.
новость из сюжета
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