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Спецоперация на УкраинеПодробности

В Госдуме заявили, что призывной возраст могут поднять этой весной

При этом нижнюю планку в 18 лет поднимать пока не будут

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Минимальный возраст призыва планируют поднять с 18 лет до 21 года, максимальный — с 27 до 30 лет

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Призывной возраст в России могут повысить уже в весенний призыв 2023 года. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал «Парламентской газете». Он полагает, что в ближайший призыв в военкоматы могут отправиться призывники до 30 лет.

По словам Картаполова, до начала весеннего призыва каждый военкомат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием.

— Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек, — объясняет Картаполов. — Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст.

Андрей Картаполов считает, что полностью перейти на новую систему получится в ближайшие три года. Для этого также потребуется «целый комплекс поправок в существующее законодательство».

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Поднять призывной возраст предложил глава Минобороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Министр считает, что минимальный возраст призыва нужно поднять с 18 лет до 21 года, а максимальный — с 27 до 30 лет. Андрей Картаполов, комментируя это предложение, ранее заявлял, что это поможет повысить боевые способности Вооруженных сил.

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