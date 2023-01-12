В Госдуме заявили, что призывной возраст могут поднять этой весной

— Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет , которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек, — объясняет Картаполов. — Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст.

