В Госдуме заявили, что призывной возраст могут поднять этой весной

Призывной возраст в России могут повысить уже в весенний призыв 2023 года. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал «Парламентской газете». Он полагает, что в ближайший призыв в военкоматы могут отправиться призывники до
По словам Картаполова, до начала весеннего призыва каждый военкомат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием.
— Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от
Андрей Картаполов считает, что полностью перейти на новую систему получится в ближайшие три года. Для этого также потребуется «целый комплекс поправок в существующее законодательство».
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