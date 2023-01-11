Отец пятерых детей из Новосибирской области погиб в спецоперации

Житель деревни Юный Пионер Барабинского района Шамиль Каримов погиб в СВО. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации Межозерного сельсовета.



— Ему 37 лет было. Пока еще дата похорон неизвестна, его [тело] еще не привезли. Остались пятеро детей, — отметили в администрации.

