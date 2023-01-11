Отец пятерых детей из Новосибирской области погиб в спецоперации

Житель деревни Юный Пионер Барабинского района Шамиль Каримов погиб в СВО. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации Межозерного сельсовета.
— Ему 37 лет было. Пока еще дата похорон неизвестна, его [тело] еще не привезли. Остались пятеро детей, — отметили в администрации.
Там же добавили, что мужчина отправился на спецоперацию добровольцем.
Как сообщил депутат городского совета Барабинска Константин Терещенко у себя во «ВКонтакте», мужчина погиб в начале года.
— 1 декабря 2022 года мужчина заключил контракт. 4 января 2023 года при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции младший сержант Шамиль Каримов погиб. Ему было 37 лет. Дома его ждали супруга и пятеро детей, самой младшей из которых всего четыре года, — написал депутат.
Как рассказала знакомая семьи Каримовых, жительница Юного Пионера, попросившая не указывать ее имя, Шамиль Каримов даже приходил за повесткой в военкомат во время частичной мобилизации:
— По мобилизации его не взяли. Рассуждал так: «Сын у меня 19 лет, таких молодых берут, а мы опытные сидим». Он же два года служил. Жена с матерью — у него мать только — уговаривали, не пускали. Но тем не менее он нашел выход. Где-то на сайте подразделение какое-то частное нашел, заключил контракт и ушел.
НГС писал о мобилизации в селах, в том числе в деревне Юный Пионер, где жил Шамиль Каримов. Читайте, как выглядела картина призыва в шести часах от Новосибирска в октябре 2022 года.