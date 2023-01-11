Оборонщикам напомнили об уголовном наказании за срыв госзаказа: новости СВО за 10 января

Официально ни Минобороны, ни другие госструктуры не сообщали о назначении Лапина. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге 10 января, заявил, что не может ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть.

— Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было, — рассказал Песков.



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