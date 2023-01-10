Кремль — о второй волне мобилизации и слухах о ней: новости СВО за 9 января

Российский и украинский омбудсмены встретятся в Турции



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует встречу с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом.



— Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку, — сказала Москалькова.

Форум пройдет 12–14 января. Сам Лубинец заявлял о планируемой встрече с Москальковой в начале января — по его словам, они будут обсуждать обмен пленными.

