32-летний мобилизованный из новосибирской деревни погиб в спецоперации на Украине

32-летний Фаниль Файзулин из села Усманка Кыштовского района погиб в зоне СВО. Информация об этом опубликована в официальной группе Усманской школы в соцсети «Вконтакте».
— Он родился в Усманке, в 1990 году. Он у нас окончил основную школу, затем он поступил в Куйбышевское педагогическое училище. В 2013 году он переехал, но у нас он бывал, стал жить в Омске. Играл в хоккей, так же как и все наши ребятишки, гонял в футбол, очень хороший мальчик был. Успешный во всем и везде, — рассказала корреспонденту НГС директор школы Гульнур Аптулова.
На момент гибели Фанилю Файзулину было 32 года, погиб он 30 декабря.
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— Папа у него рано умер, мама работала у нас учителем. Две сестры старшие, и он младший. Мама всю жизнь в школе, и он вместе с мамой. Обычная учительская семья. В деревне жизнь такая сложная, в 12 лет он пилил дрова, косил сено. Трудолюбивый мальчик, — добавила директор. — Он был мобилизован. Как сказала его мама мне, сразу после объявления мобилизации пошел.
Похороны мужчины пройдут в Омске, где он проживал последние годы.
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