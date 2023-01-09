32-летний мобилизованный из новосибирской деревни погиб в спецоперации на Украине

32-летний Фаниль Файзулин из села Усманка Кыштовского района погиб в зоне СВО. Информация об этом опубликована в официальной группе Усманской школы в соцсети «Вконтакте».



— Он родился в Усманке, в 1990 году. Он у нас окончил основную школу, затем он поступил в Куйбышевское педагогическое училище. В 2013 году он переехал, но у нас он бывал, стал жить в Омске. Играл в хоккей, так же как и все наши ребятишки, гонял в футбол, очень хороший мальчик был. Успешный во всем и везде, — рассказала корреспонденту НГС директор школы Гульнур Аптулова.

