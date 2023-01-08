В Минобороны рассказали об операции возмездия за удар по Макеевке: новости об СВО за 8 января

— В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии № 28 находились более 700 военных и в общежитии № 47 — более 600, — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в результате массированного ракетного удара по общежитиям погибли более 600 украинских военных.

Из украинского плена вернули 50 российских военных

В Минобороны РФ сообщили, что сегодня после переговоров удалось вернуть очередных пленных российских военных.

— Пятьдесят российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены России в результате переговоров с украинской стороной. Их доставят в Москву для лечения и реабилитации, — рассказали в ведомстве.

