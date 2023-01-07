Участвующих в спецоперации артиллеристов и танкистов наградили: новости СВО за 7 января

США выделили Украине рекордный пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов



Минобороны США опубликовало список военной техники, которую передадут Украине в рамках нового пакета. В него вошли 50 боевых машин пехоты Bradley с противотанковыми ракетами и снарядами, 100 бронетранспортеров, 55 легких бронемашин, 18 самоходных гаубиц, снайперские винтовки, пулеметы, артиллерийские снаряды, ракеты и другая военная техника и боеприпасы. Этот пакет военной помощи рекордный по своей стоимости, на него выделено 3 миллиарда долларов. Минобороны США также сообщило, что приветствует решение Германии передать Украине одну батарею ПВО Patriot.



В ведомстве заявили, что в общей сложности США с момента прихода к власти администрации Байдена потратили на военную помощь Украине более 24,9 миллиарда долларов.