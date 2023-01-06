В Минобороны заявили, что Украина не соблюдает рождественское перемирие: новости СВО за 6 января

— Они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных,— заявил президент Украины в видеообращении.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что, несмотря на соблюдение российской группировкой войск режима прекращения огня, «киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций».

Рождественское перемирие предложил объявить патриарх Кирилл. Путин после этого поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января и призвал украинскую сторону поступить так же. Минобороны РФ сообщило, что начало выполнять поручение.

