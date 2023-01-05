Путин поручил прекратить огонь на Украине в Рождество

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Он должен действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Ранее установить рождественское перемирие между Россией и Украиной предложил патриарх Кирилл.
— Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, — говорится в указании президента России Вооруженным силам РФ.
Также Кремль призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы.
— Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова, — говорится в указании.
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Первые мирные инициативы появились во время Первой мировой войны — накануне Рождества 1914 года. Кроме того, к официальному перемирию правительства воюющих стран призывал 7 декабря 1914 года папа римский Бенедикт XV. Он сказал, что «орудия могут замолчать хотя бы в ночь, когда поют ангелы». Однако эта попытка получила официальный отказ.
25 декабря 1914 года некоторые английские и германские солдаты начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы; в отдельных случаях напряженность была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На сочельник и Рождество солдаты обеих сторон выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Также проводились совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что играли в футбол на нейтральной полосе.
Перемирия были характерны не только для Рождества и отражали рост настроений «живи и давай жить другим», когда пехотные части в непосредственной близости друг от друга прекращали откровенно агрессивное поведение и вступали в разговор. В некоторых секторах были случайные соглашения о прекращении огня, чтобы выйти за линию фронта и забрать раненых и павших солдат, тогда как в других было молчаливое согласие не стрелять.