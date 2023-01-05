Патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие между Россией и Украиной

25 декабря 1914 года некоторые английские и германские солдаты начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы; в отдельных случаях напряженность была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Также проводились совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что играли в футбол на нейтральной полосе.