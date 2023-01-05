Патриарх Кирилл предложил установить рождественское перемирие между Россией и Украиной

На сайте Русской православной церкви опубликовали призыв патриарха Кирилла установить Рождественское перемирие с 6 по 7 января.
— Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, — говорится в призыве патриарха.
Рождественское перемирие — довольно частое явление во время боевых действий. Первые мирные инициативы появились во время Первой мировой войны — накануне Рождества 1914 года. Кроме того, к официальному перемирию правительства воюющих стран призывал 7 декабря 1914 года Папа Римский Бенедикт XV. Он сказал, что «орудия могут замолчать хотя бы в ночь, когда поют ангелы». Однако эта попытка получила официальный отказ.
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25 декабря 1914 года некоторые английские и германские солдаты начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы; в отдельных случаях напряженность была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Также проводились совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что играли в футбол на нейтральной полосе.