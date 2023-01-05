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Спецоперация на Украине

«Вступают новые методы набора». Военный эксперт — о возможности второй волны мобилизации

Рассказываем, чем ее могут заменить

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Эксперты ответили, не начнется ли вторая волна мобилизации

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В прошлом году министр обороны Сергей Шойгу заявил о ряде запланированных нововведений в российской армии. Например, об увеличении возрастных рамок для срочной службы и численности армии. Эксперты объяснили, для чего это может быть нужно. 31 декабря комиссары объявили завершение осеннего призыва. И теперь, когда военкоматы свободны от призывной работы, россияне запереживали, не начнется ли вторая волна мобилизации. Мы задали волнующие вопросы военным экспертам, и вот что они говорят.

В целом специалисты считают, что продолжение частичной мобилизации будет излишней мерой. А всеобщая мобилизация вообще пока технически невозможна.

— Объявлять всеобщую мобилизацию — это очень большая и серьезная задача, — объясняет военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Это нужны полигоны, воинские части, специалисты.

Эксперт убежден, что на поле сражения хватит сил контрактников, особенно на фоне новых законов.

— С 1 января вступают новые методы набора личного состава, например, армия увеличивается до 1,5 млн, по призыву можно заключать контракт с первого дня службы, ранее нужно было отслужить полгода. Но он всё равно должен будет полгода отучиться. Поэтому никакой дополнительной мобилизации не требуется и не потребуется. Должно быть достаточно контрактников, — считает Литовкин.

С 1 января вступают новые методы набора личного состава

С 1 января вступают новые методы набора личного состава

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Он также отметил, что пополнение армии зависит от планов командования, которых рядовые граждане не знают.

— Никто из нас не знает, может быть, кроме верховного главнокомандующего и министра обороны, какие конечные задачи СВО, — признал полковник в отставке. — Мы знаем — демилитаризация, денацификация и обеспечение безопасности в ДНР и ЛНР, а также дополнительно Запорожской и Херсонской областей. Но достаточно ли этих республик, которые уже вошли в состав РФ, или будут еще освобождения других республик? Мы с вами этого не знаем, поэтому в зависимости от того, какие цели, таким образом и будут развиваться события.

Несмотря на доводы военных об отсутствии необходимости в мобилизации россиян, юридические пути для ее продолжения всё еще открыты. Президент страны несколько раз говорил о завершении частичной мобилизации, но так и не подписал соответствующего указа.

— Узнать наверняка мы не можем, мы не знаем, есть ли такая потребность. Но юридически возможно вообще всё. Есть закон о мобилизации. И если будут законные основания — объявят. Все они перечислены в Федеральном законе о мобилизации, — военный юрист Евгений Крылов.

Ранее вероятность проведения второй волны мобилизации в разговоре с «Чита.ру» прокомментировал депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулёв.

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— Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать, — сказал депутат порталу.

Ранее MSK1.RU поговорил с двумя призывниками, которые попадают под осенний призыв. Ребята рассказали нам о своих переживаниях перед возможным призывом. Там же юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин объяснил, могут ли срочников отправить на Украину.

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