«Вступают новые методы набора». Военный эксперт — о возможности второй волны мобилизации

— Никто из нас не знает, может быть, кроме верховного главнокомандующего и министра обороны, какие конечные задачи СВО, — признал полковник в отставке. — Мы знаем — демилитаризация, денацификация и обеспечение безопасности в ДНР и ЛНР, а также дополнительно Запорожской и Херсонской областей. Но достаточно ли этих республик, которые уже вошли в состав РФ, или будут еще освобождения других республик? Мы с вами этого не знаем, поэтому в зависимости от того, какие цели, таким образом и будут развиваться события.