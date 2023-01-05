СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняМорозы до минус 37 идут на Новосибирск
Все новости
Все новости
Истории

«Мужчины предлагают согреть»: 61-летняя пенсионерка выглядит на 35 и в мороз разгуливает в босоножках и мини-юбке

Галину Кутереву весь город знает под именем Тольяттинской Снегурочки

2 408

Люди уже узнают Снегурочку на улицах и фотографируются с ней

Поделиться

Жительница Тольятти Галина Кутерева последние десять лет удивляет тем, что зимой даже в лютые морозы ходит повсюду в летней одежде: ярких топиках, коротких шортах и мини-юбках. На ногах — босоножки или шпильки на высоком каблуке. В этом году она и вовсе отказалась от обуви и ходит босоногой. При встрече незнакомые люди выпадают в осадок или крутят пальцем у виска, но ей всё нипочем — шагает легкой походкой по снегу и лужам, невзирая на дождь и снег, метель и гололед.

Почему ей не холодно зимой? Как на ее хобби реагируют окружающие? Каково это — быть белой вороной? Об этом корреспонденту TOLYATTY.RU рассказала Тольяттинская Снегурочка.

На фото Галина на изящных каблучках, сейчас она предпочитает ходить без обуви

На фото Галина на изящных каблучках, сейчас она предпочитает ходить без обуви

Поделиться

«Мерзла в 35-градусную жару»

Корреспондента Tollyatty.ru Галина Кутерева встретила без обуви и, несмотря на -7 с ледяным ветром, была одета в тонкие трикотажные легинсы и майку с коротким рукавом. Легкая, стройная, доброжелательная. На вид Галине 35 с небольшим хвостиком, на самом деле — гораздо больше. В прошлом январе отметила 60-летний юбилей. В автоград она много лет назад переехала жить из города Ровеньки Луганской области.

— Мои родители были шахтерами, уважаемыми и состоятельными людьми. Семья счастливая, благополучная, в доме — достаток, и вот родилась я — хилый и болезненный ребенок. Я болела круглый год и, сколько себя помню, всегда сильно мерзла. Даже в жару в 35 градусов мои руки и ноги оставались ледышками. Зимой меня кутали как капусту, во сто шуб. Но я всё равно замерзала и заболевала. Мама занималась мною постоянно, можно сказать сбилась с ног, пытаясь укрепить иммунитет. Но на меня как из рога изобилия сыпались насморки, ОРВИ и гриппы разных мастей. Еще я часто страдала воспалениями легких, — вспоминает Галина Кутерева.

Родилась Снегурочка 1 января 1962 года. У нее стройная фигура, седые волосы и моложавое лицо. Она не пользуется декоративной косметикой и не красит волосы.

Галина совсем не пользуется косметикой и выглядит моложаво даже без фильтров

Галина совсем не пользуется косметикой и выглядит моложаво даже без фильтров

Поделиться

«Попробовала травы, глину и урину»

Иногда к 7 годам иммунная система ребенка крепнет, а детские болезни отступают. Галина говорит, что в ее случае взросление спасением не стало: она росла и по-прежнему беспрерывно болела. Но жизнь шла своим чередом: девушка окончила школу, отучилась в химическом техникуме в Харькове, а потом переехала жить в Поволжье. Осела здесь, в Тольятти, где вышла замуж и родила дочку.

— Всё это время я жила, продолжая бороться с проблемами со здоровьем. К тому времени в моей истории болезни уже был целый букет заболеваний: микроинсульт, мастопатия, рак желудка и кишечника. Но лечить онкологию химиотерапией я наотрез отказалась: послушала истории несчастных людей с онкологией в очереди к врачу и поняла, что буду искать другие способы. Решила попробовать нетрадиционные методы и, пожалуй, испытала на себе всё, что придумали целители: уринотерапию, травы, лечение глиной… Всё было мимо. А потом я начала закаляться, — рассказывает Галина Кутерева.

От одежды Галина отказывалась постепенно: было время, носила трикотажные кофты с длинным рукавом

От одежды Галина отказывалась постепенно: было время, носила трикотажные кофты с длинным рукавом

Поделиться

Настал день, когда ей стало не холодно в одном топике

Настал день, когда ей стало не холодно в одном топике

Поделиться

Горожане не упускают возможности сделать фото на память с симпатичной Снегурочкой

Горожане не упускают возможности сделать фото на память с симпатичной Снегурочкой

Поделиться

Долгое время тольяттинка просто обливалась холодной водой в морозы, а потом решила отказаться от теплой одежды. Сначала носила свитер вместо пуховиков, потом начала выходить из дома в одних платьях и тонкой трикотажной кофте сверху. А потом разделась до шорт.

— Первое время, пока организм адаптировался к новому режиму, я часто простужалась, сопли текли рекой, я мерзла, но до бронхитов и тем более воспалений легких дело всё равно не доходило. Это было 10 лет назад, с тех пор я ни разу не болела. И наконец перестала мерзнуть: мне тепло на ветру, холоде, даже в лютый мороз. Если чувствую, что мне становится прохладно, считаю это сигналом продолжать тренировки по закаливанию, — делится Галина Кутерева.

Бонусом, который она быстро заметила, сменив образ жизни, стала еще и экономия на покупке дорогой верхней одежды на зиму. Вскоре снизились траты и на питание: жительница автограда отказалась от продуктов животного происхождения и перешла на «подножный корм»: в рационе остались только овощи, фрукты, орехи и немного сыра. А еще она 7 лет совсем не пьет воды.

— Супы, каши, салаты и пловы — их я не употребляю, мяса — тем более. Мне достаточно кусочка банана, небольшой слойки с сыром, зерен граната или ягод. Редко ем рыбу, сваренную без кожи. Бывает, съедаю яйцо со скорлупой. Когда хочу пить, съедаю одну помидорку или веточку винограда. Мне вполне хватает, я ем как птичка, — делится Галина Кутерева.

Пока одни тратят деньги на новые пуховики, Галина присматривается к модным сумкам

Пока одни тратят деньги на новые пуховики, Галина присматривается к модным сумкам

Поделиться

Сугробы не повод отказываться от выгула маленького черного платья

Сугробы не повод отказываться от выгула маленького черного платья

Поделиться

«Собачка, увидев меня, застыла на месте»

Горожане, увидев Галину в таком необычном одеянии морозной зимой, что называется, выпадают в осадок: мужчины, женщины, дети — все замирают на месте, оглядываются вслед полуобнаженной барышне. Стоит ей выйти на прогулку, машины сигналят, водители останавливаются, предлагают обогреть и подвезти. Зрелище, как она говорит, временами удивляет даже животных.

— Однажды я в одном купальнике пошла выносить мусор после традиционных обливаний на морозе. Иду, а навстречу ведут на поводке собачку — ее выгуливал сосед. Сосед-то меня уже видел, а вот собака так и застыла на месте и проводила меня взглядом, — вспоминает Галина.

Но, как говорит тольяттинка, на людей она научилась не обращать внимания. Говорит, что привыкла, а сейчас повышенное внимание даже приятно. Случаются и курьезы.

— Как-то раз зимой шла в босоножках и юбочке мимо автобусной остановки. Тут с лавочки остановки встал и выдвинулся мне навстречу неухоженный мужчина, такой классический бомж. Подошел, снял с себя куртку, протянул ее мне и сказал: «На, держи, у меня еще есть!» — рассказала Галина.

Близкие тоже со временем смирились с выбором Галины и перестали уговаривать ее накинуть пуховик и надеть шапку. Определенные сложности возникли только на работе, где трудилась наша героиня. Дело в том, что Галина Кутерева всю жизнь проработала нянечкой в городском детском саду. А в дошкольных учреждениях, это всем известно, существует свой дресс-код. Появление Галины зимой в одном топике и в обуви на босу ногу вызвало пересуды, за ними последовал и уход эпатажной работницы.

— Коллектив у меня замечательный, начальники понимающие, атмосфера на работе была дружелюбная и демократичная. Дети меня тоже любили. Правда, на моего руководителя надавили сверху, в итоге я ушла с работы, как только достигла пенсионного возраста, — говорит Галина Кутерева.

Галину уже приглашают на шоу в другие города

Галину уже приглашают на шоу в другие города

Поделиться

«Тарзан сказал мне: "Одобряю!"»

В Тольятти Галина Кутерева стала местной достопримечательностью: женщину называют Тольяттинская Снегурочка и не упускают случая запечатлеть ее на фотографии, повстречав в парке или супермаркете.

Несколько лет назад популярность Тольяттинской Снегурочки расширила географию — Галину начали приглашать на телешоу. Например, она побывала на съемках передачи «Мужское/Женское» и познакомилась там с некоторыми знаменитостями. Говорит, что из всех селебрити ей больше всего запомнился актер, певец и стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан.

— Когда на шоу меня спросили: «Галина, почему вы ходите полуобнаженной? Почему на вас так мало одежды?», я ответила: «Чем меньше на мне одежды, тем лучше, ближе к природе я себя чувствую». Тогда Тарзан мне зааплодировал и сказал: «Понимаю! Одобряю!» — рассказала Галина Кутерева.

Внимание: данный текст несет ознакомительный характер и не является призывом к действию! Просьба не повторять прочитанное! Это может быть опасно для вашего здоровья!

По теме

СнегурочкаЗакаливаниеМоржеваниеЧудакиСнегурочка из Тольятти
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter