«Мужчины предлагают согреть»: 61-летняя пенсионерка выглядит на 35 и в мороз разгуливает в босоножках и мини-юбке

Долгое время тольяттинка просто обливалась холодной водой в морозы, а потом решила отказаться от теплой одежды. Сначала носила свитер вместо пуховиков, потом начала выходить из дома в одних платьях и тонкой трикотажной кофте сверху. А потом разделась до шорт.



— Первое время, пока организм адаптировался к новому режиму, я часто простужалась, сопли текли рекой, я мерзла, но до бронхитов и тем более воспалений легких дело всё равно не доходило. Это было 10 лет назад, с тех пор я ни разу не болела. И наконец перестала мерзнуть: мне тепло на ветру, холоде, даже в лютый мороз. Если чувствую, что мне становится прохладно, считаю это сигналом продолжать тренировки по закаливанию, — делится Галина Кутерева.

