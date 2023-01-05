«Мужчины предлагают согреть»: 61-летняя пенсионерка выглядит на 35 и в мороз разгуливает в босоножках и мини-юбке

Жительница Тольятти Галина Кутерева последние десять лет удивляет тем, что зимой даже в лютые морозы ходит повсюду в летней одежде: ярких топиках, коротких шортах и мини-юбках. На ногах — босоножки или шпильки на высоком каблуке. В этом году она и вовсе отказалась от обуви и ходит босоногой. При встрече незнакомые люди выпадают в осадок или крутят пальцем у виска, но ей всё нипочем — шагает легкой походкой по снегу и лужам, невзирая на дождь и снег, метель и гололед.
Почему ей не холодно зимой? Как на ее хобби реагируют окружающие? Каково это — быть белой вороной? Об этом корреспонденту TOLYATTY.RU рассказала Тольяттинская Снегурочка.
«Мерзла в 35-градусную жару»
Корреспондента Tollyatty.ru Галина Кутерева встретила без обуви и, несмотря на -7 с ледяным ветром, была одета в тонкие трикотажные легинсы и майку с коротким рукавом. Легкая, стройная, доброжелательная. На вид Галине 35 с небольшим хвостиком, на самом деле — гораздо больше. В прошлом январе отметила 60-летний юбилей. В автоград она много лет назад переехала жить из города Ровеньки Луганской области.
— Мои родители были шахтерами, уважаемыми и состоятельными людьми. Семья счастливая, благополучная, в доме — достаток, и вот родилась я — хилый и болезненный ребенок. Я болела круглый год и, сколько себя помню, всегда сильно мерзла. Даже в жару в 35 градусов мои руки и ноги оставались ледышками. Зимой меня кутали как капусту, во сто шуб. Но я всё равно замерзала и заболевала. Мама занималась мною постоянно, можно сказать сбилась с ног, пытаясь укрепить иммунитет. Но на меня как из рога изобилия сыпались насморки, ОРВИ и гриппы разных мастей. Еще я часто страдала воспалениями легких, — вспоминает Галина Кутерева.
Родилась Снегурочка 1 января 1962 года. У нее стройная фигура, седые волосы и моложавое лицо. Она не пользуется декоративной косметикой и не красит волосы.
«Попробовала травы, глину и урину»
Иногда к 7 годам иммунная система ребенка крепнет, а детские болезни отступают. Галина говорит, что в ее случае взросление спасением не стало: она росла и по-прежнему беспрерывно болела. Но жизнь шла своим чередом: девушка окончила школу, отучилась в химическом техникуме в Харькове, а потом переехала жить в Поволжье. Осела здесь, в Тольятти, где вышла замуж и родила дочку.
— Всё это время я жила, продолжая бороться с проблемами со здоровьем. К тому времени в моей истории болезни уже был целый букет заболеваний: микроинсульт, мастопатия, рак желудка и кишечника. Но лечить онкологию химиотерапией я наотрез отказалась: послушала истории несчастных людей с онкологией в очереди к врачу и поняла, что буду искать другие способы. Решила попробовать нетрадиционные методы и, пожалуй, испытала на себе всё, что придумали целители: уринотерапию, травы, лечение глиной… Всё было мимо. А потом я начала закаляться, — рассказывает Галина Кутерева.
Долгое время тольяттинка просто обливалась холодной водой в морозы, а потом решила отказаться от теплой одежды. Сначала носила свитер вместо пуховиков, потом начала выходить из дома в одних платьях и тонкой трикотажной кофте сверху. А потом разделась до шорт.
— Первое время, пока организм адаптировался к новому режиму, я часто простужалась, сопли текли рекой, я мерзла, но до бронхитов и тем более воспалений легких дело всё равно не доходило. Это было 10 лет назад, с тех пор я ни разу не болела. И наконец перестала мерзнуть: мне тепло на ветру, холоде, даже в лютый мороз. Если чувствую, что мне становится прохладно, считаю это сигналом продолжать тренировки по закаливанию, — делится Галина Кутерева.
Бонусом, который она быстро заметила, сменив образ жизни, стала еще и экономия на покупке дорогой верхней одежды на зиму. Вскоре снизились траты и на питание: жительница автограда отказалась от продуктов животного происхождения и перешла на «подножный корм»: в рационе остались только овощи, фрукты, орехи и немного сыра. А еще она 7 лет совсем не пьет воды.
— Супы, каши, салаты и пловы — их я не употребляю, мяса — тем более. Мне достаточно кусочка банана, небольшой слойки с сыром, зерен граната или ягод. Редко ем рыбу, сваренную без кожи. Бывает, съедаю яйцо со скорлупой. Когда хочу пить, съедаю одну помидорку или веточку винограда. Мне вполне хватает, я ем как птичка, — делится Галина Кутерева.
«Собачка, увидев меня, застыла на месте»
Горожане, увидев Галину в таком необычном одеянии морозной зимой, что называется, выпадают в осадок: мужчины, женщины, дети — все замирают на месте, оглядываются вслед полуобнаженной барышне. Стоит ей выйти на прогулку, машины сигналят, водители останавливаются, предлагают обогреть и подвезти. Зрелище, как она говорит, временами удивляет даже животных.
— Однажды я в одном купальнике пошла выносить мусор после традиционных обливаний на морозе. Иду, а навстречу ведут на поводке собачку — ее выгуливал сосед. Сосед-то меня уже видел, а вот собака так и застыла на месте и проводила меня взглядом, — вспоминает Галина.
Но, как говорит тольяттинка, на людей она научилась не обращать внимания. Говорит, что привыкла, а сейчас повышенное внимание даже приятно. Случаются и курьезы.
— Как-то раз зимой шла в босоножках и юбочке мимо автобусной остановки. Тут с лавочки остановки встал и выдвинулся мне навстречу неухоженный мужчина, такой классический бомж. Подошел, снял с себя куртку, протянул ее мне и сказал: «На, держи, у меня еще есть!» — рассказала Галина.
Близкие тоже со временем смирились с выбором Галины и перестали уговаривать ее накинуть пуховик и надеть шапку. Определенные сложности возникли только на работе, где трудилась наша героиня. Дело в том, что Галина Кутерева всю жизнь проработала нянечкой в городском детском саду. А в дошкольных учреждениях, это всем известно, существует свой дресс-код. Появление Галины зимой в одном топике и в обуви на босу ногу вызвало пересуды, за ними последовал и уход эпатажной работницы.
— Коллектив у меня замечательный, начальники понимающие, атмосфера на работе была дружелюбная и демократичная. Дети меня тоже любили. Правда, на моего руководителя надавили сверху, в итоге я ушла с работы, как только достигла пенсионного возраста, — говорит Галина Кутерева.
«Тарзан сказал мне: "Одобряю!"»
В Тольятти Галина Кутерева стала местной достопримечательностью: женщину называют Тольяттинская Снегурочка и не упускают случая запечатлеть ее на фотографии, повстречав в парке или супермаркете.
Несколько лет назад популярность Тольяттинской Снегурочки расширила географию — Галину начали приглашать на телешоу. Например, она побывала на съемках передачи «Мужское/Женское» и познакомилась там с некоторыми знаменитостями. Говорит, что из всех селебрити ей больше всего запомнился актер, певец и стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан.
— Когда на шоу меня спросили: «Галина, почему вы ходите полуобнаженной? Почему на вас так мало одежды?», я ответила: «Чем меньше на мне одежды, тем лучше, ближе к природе я себя чувствую». Тогда Тарзан мне зааплодировал и сказал: «Понимаю! Одобряю!» — рассказала Галина Кутерева.