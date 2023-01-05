Квартиры без стиралок и любовь к футболу. Как сексолог переехала в Аргентину — колонка

«Когда у тебя всё есть — это очень скучно»

Весной ко мне в Турцию приехал мой сын. Он пожил месяц, и мы поняли, что для молодого человека перспектив там мало. Плюс турецкий язык очень сложный. И, как часто бывает, судьба сама начала посылать знаки. Я везде начала видеть информацию об Аргентине. Я понятия не имела, что это за страна, и даже не догадывалась, насколько она далеко! Начали изучать ее и нашли людей, которые тоже собирались туда уезжать.

Посоветовались с сыном и решили, что он едет в Аргентину. Там очень качественное образование, бесплатная медицина. В Аргентине очень просто и быстро получить гражданство: подать документы можно через два года официального проживания. Мы увидели перспективы для сына и купили билет. Я не планировала никуда переезжать: жизнь в Алании меня полностью устраивала. Но потом я подумала: «А что я буду тут сидеть?» Когда у тебя всё есть и ты не знаешь, что еще хотеть — это очень скучно. И я решила поехать! Посмотреть страну, пожить. Сын был в шоке, но поддержал. Котов я отправила на самолете в Тюмень к маме, цветы раздала соседям. Потом съездила в Россию на пару дней и сделала генеральную доверенность — это очень важно при переезде. На всё это ушла одна неделя — мы полетели.