Квартиры без стиралок и любовь к футболу. Как сексолог переехала в Аргентину — колонка

А вам когда-нибудь хотелось пожить в другой стране? Рвануть за приключениями на другой конец света? Так поступила сексолог Ольга Каренеева из Тюмени. Последние четыре года она жила в Турции: там у нее была комфортная квартира, машина и четыре кота. Но по воле случая она оказалась в далекой (очень далекой!) и загадочной Аргентине. Эта страна произвела на нее большое впечатление! В своей авторской колонке для 72.RU она рассказала об условиях жизни в Буэнос-Айресе, ценах на недвижимость, опасных районах, неудобных прачечных, грязных спортзалах, дешевом алкоголе, уличных протестах и невероятно добрых людях, готовых всегда прийти на помощь. Далее — от первого лица.
«Когда у тебя всё есть — это очень скучно»
Весной ко мне в Турцию приехал мой сын. Он пожил месяц, и мы поняли, что для молодого человека перспектив там мало. Плюс турецкий язык очень сложный. И, как часто бывает, судьба сама начала посылать знаки. Я везде начала видеть информацию об Аргентине. Я понятия не имела, что это за страна, и даже не догадывалась, насколько она далеко! Начали изучать ее и нашли людей, которые тоже собирались туда уезжать.
Посоветовались с сыном и решили, что он едет в Аргентину. Там очень качественное образование, бесплатная медицина. В Аргентине очень просто и быстро получить гражданство: подать документы можно через два года официального проживания. Мы увидели перспективы для сына и купили билет. Я не планировала никуда переезжать: жизнь в Алании меня полностью устраивала. Но потом я подумала: «А что я буду тут сидеть?» Когда у тебя всё есть и ты не знаешь, что еще хотеть — это очень скучно. И я решила поехать! Посмотреть страну, пожить. Сын был в шоке, но поддержал. Котов я отправила на самолете в Тюмень к маме, цветы раздала соседям. Потом съездила в Россию на пару дней и сделала генеральную доверенность — это очень важно при переезде. На всё это ушла одна неделя — мы полетели.
«Ну как за это платить такие деньги?»
На первые 10 дней мы арендовали большой дом, а дальше планировали найти жилье на длительный срок. Но найти квартиру здесь очень сложно — просят большие деньги за плохие условия. Уровень бытовой нормы здесь ниже, и чем в России, и чем в Турции. Недвижимость часто скромная, бедная, неудобная. Смотришь на квартиру и думаешь: «Ну как за это платить такие деньги?» Мы судорожно искали и нашли три квартиры в последний день: мне, моему сыну и нашим знакомым.
Свою квартиру я снимаю тысяч за 30, если переводить в рубли. Но это считается дороговато, так как я сняла ее на короткий срок. Туристы могут арендовать жилье только на три месяца. Здесь работает принцип: чем дольше срок аренды, тем дешевле жилье. При покупке недвижимости не бывает кредитов, потому что в стране дикая инфляция. Приобрести можно только сразу за наличные. Жилье очень дорогое: стоимость квартиры в Буэнос-Айресе равняется квартире в Дубае. Но сравнивать качество даже не стоит.
«Стирать в общей куче с чужими трусами»
Первое, что шокирует в аргентинских квартирах — это отсутствие стиральных и посудомоечных машин. Когда смотришь объявления об аренде квартиры, то могут большими буквами писать: «ЕСТЬ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА!». Это настоящая удача, потому что здесь люди стирают в прачечных. Надо собирать большую гору грязной одежды, куда-то ее нести, стирать в общей куче с чужими трусами, ждать три дня, забирать ее оттуда. Сказать, что это неудобно, ничего не сказать. Стирают при низкой температуре всё вместе — мне это неприятно. Я не знаю, какие люди сдали туда свою одежду, насколько они здоровы. Моя идея фикс в первый месяц проживания — стиральная машина! Это был квест: без знания языка нужно найти магазин, выбрать, купить, оформить доставку, найти человека, который ее подключит. Но теперь она у меня есть — это такое счастье!
А посудомоечных машин тут просто нет. Они даже в магазинах не продаются. И планировки в квартирах не позволяют их куда-либо поставить. Даже в новых домах! Поэтому посуду приходится мыть руками. Если говорить о чистоте, то у местных жителей об этом совсем другое понятие. Мне кажется, что такой культуры просто нет. Я приглашала клининг перед тем, как заселиться в новую квартиру, и мне приходилось им показывать, как и что мыть. Я была разочарована. Лучший сервис все-таки в России — всё априори чистое, даже просить никого не надо. А еще я пыталась найти в своем районе спортзал, но у меня не получилось. Везде всё очень грязное, неухоженное. Бассейны тоже просто ужасные, даже в дорогих местах. Трогаешь стенку — и на пальце остается грязь.
Я, мой сын и наши друзья живем в разных районах, изучаем их, сравниваем, ездим друг к другу в гости. В жизни в Буэнос-Айресе самое важное — выбрать правильный район. В любом районе есть всё: начиная от супермаркетов, заканчивая театрами. От места вашего проживания будут зависеть ваш комфорт и безопасность. Интересная ситуация с мобильными телефонами. В общественных местах их лучше не доставать, а в кафе даже делают замечания, если ты положишь его на стол. Если ты едешь за рулем с открытым окном и телефоном в руках, люди начнут тебя просить закрыть окно. Забрать гаджеты могут в любом месте и при любых обстоятельствах. При этом местные нападают толпой, а не поодиночке. Но не бьют, как это обычно бывает в России.
«Люди очень свободные, и это всех устраивает»
Буэнос-Айрес — очень густонаселенный город. Тут очень много людей, на улицах нескончаемый поток. Дома строят очень плотно — все окна выходят на другие здания. Все очень близко, это непривычно. На улицах много бездомных, они ходят с матрасами и засыпают везде, где захотят. Такое бывает даже в хороших районах. Власти ничего с этим не делают. Здесь вообще люди очень свободные, и это всех устраивает. Все привыкли открыто выражать свое мнение. Бросается в глаза и то, что здесь очень много людей с татуировками. Люди в целом сильно отличаются по внешнему виду. Много женщин ходит в велосипедках — это почти традиционная одежда в Буэнос-Айресе. А мужчины совсем не бреют подмышки: никто и никогда. Но это не мешает им ходить в майках.
Здесь очень активная социальная жизнь. Люди обожают гулять, посещать мероприятия. Проходит очень много концертов.! А еще в Буэнос-Айресе очень много театров — в центре они на каждом углу. Непривычно, что многие заведения работают по странному графику. Кафе не работает весь день, а открывается на обед и ужин. Поесть в шесть вечера не получится — всё будет закрыто. А вот часов в восемь уже можно пойти на ужин. Жизнь начинается позже, чем в России.
А еще аргентинцы обожают футбол. Вы не представляете как! Тут говорят: «Футбол — это наша религия. Месси — это наш Бог». Я застала празднование после матча Аргентины с Хорватией. Это было настоящее народное гулянье — круче Нового года. Все заведения закрылись, люди вышли на улицы, все обнимались, кричали, сигналили из авто. Это единение! Футбол у них в крови! А еще мате. Если вы где-то видите человека с кружкой с металлической трубочкой и термосом под мышкой — это аргентинец. Это настоящая культура! Мне как человеку, родившемуся в Казахстане, это близко.
«Здесь никто не откажет вам в помощи»
Аргентинцы очень добрые и отзывчивые. Здесь никто не откажет вам в помощи. Знакомая рассказывала, как упала в метро и подвернула ногу. К ней тут же подбежала половина метро: кто-то давал воду, кто-то дул на ногу, кто-то держал за руку, кто-то спрашивал, нужен ли врач. Она была просто в шоке.
А еще в Аргентине очень интересно устроена жизнь семей, где родители развелись. Дети постоянно живут с каждым родителем. В каждом доме у них есть своя комната со всем необходимым: одежда, техника, игрушки. Это не поход в гости к воскресному папе, а полноценный второй дом. Мужчины очень любят своих детей, не бросают. А матери приветствуют общение с папой.
«Жизнь очень дешевая»
Расскажу о ценах. Тут они низкие на всё, кроме жилья. Метро стоит рублей 10, такси рублей 200. Алкоголь очень дешевый — это просто шокирует. Бутылка воды стоит дороже, чем бутылка вина! А известный во всем мире виски стоит 400 рублей (в России около полутора тысяч рублей. — Прим. ред.). Текила стоит рублей 200. Но местные зарплаты при этом тоже низкие.
Русскоговорящему работу здесь найти практически невозможно. Знание английского не помогает — только испанский. Лучше зарабатывать в рублях или долларах и переводить в аргентинское песо. Я зарабатываю в рублях, и мне хватает на всё. Для поддержания привычного уровня жизни мне хватает в два раза меньше денег, чем в России и Турции. Жизнь очень дешевая.
Я хочу пожить здесь несколько лет по многим причинам. Во-первых, аргентинский паспорт дает много плюсов для путешественников. Как минимум это безвизовый режим с Европой. Во-вторых, здесь неплохой климат. Но в Турции всё же комфортнее. Тут сухая жара, ты даже не потеешь. Кажется, что в тебя всё время дует горячий воздух. Зато было приятно приехать в Аргентину осенью, ведь в это время здесь начинается лето! В России и Турции сейчас зима, а у нас самое пекло. В этой части света времена года работают наоборот.
Истории других мигрировавших
Недавно мы публиковали колонку россиянина, который переехал в США с женой. Там родился их сын, и началась новая жизнь. Он рассказал о хитрых мексиканцах, обмане, угрозах, смертях у забора и сутках, проведенных в камере миграционной полиции.
Журналист поделился историей о своей жизни в Казахстане и Грузии. Говорили о людях, атмосфере, ценах и потрясающем отношении к животным.
А еще мы рассказывали историю семьи, мигрировавшей в Америку с тремя детьми. Они сняли небольшой домик в одном из пригородов Бостона — началась новая жизнь. Мать семейства рассказала про цены в США, отношение к русским и неожиданные сложности.