«Я же не голая, я очень сильно одета»: учитель русского делает косплеи на японское аниме

Свое необычное увлечение она не скрывает и даже серьезно называет второй работой. Мы поговорили с Ксенией о том, как появилось такое хобби, сколько стоит сшить костюм и самое главное, что по поводу ее косплеев думают в школе. В материале 76.RU— большое интервью и много ярких фотографий.
«Из того, что было»
Любовь Ксении к азиатской культуре появилась еще в школе. Сначала она просто смотрела мультсериалы, а когда познакомилась с азиатской культурой, захотела примерить ее на себя.
Косплей — перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей.
— В старшей школе я увлеклась японской анимацией, затем мы с друзьями узнали о косплее и загорелись идеей участия в фестивалях. В 2010 году, когда я была на втором курсе университета, мы собрали единомышленников и сделали свою первую косплей-сценку, — рассказала Ксения. — Первые костюмы мне помогала делать моя бабушка, она же и научила меня шить.
Те времена наша героиня вспоминает с ностальгией. Когда она впервые узнала о косплее, тогда все вокруг поголовно относили себя к разным субкультурам.
Ее первый фестиваль случился в
— Это был достаточно простой образ — традиционный черно-белый костюм, хакама (японские длинные широкие штаны в складку. — Прим. ред.) и парик. Легкий образ, всё собиралось из того, что было дома. По шкафам. Единственное, что пришлось купить для этого косплея, — это парик, — вспоминает Ксения.
Локальные тусовки в азиатском стиле с университетскими друзьями быстро переросли в нечто большее. С 2014 года Ксения занимается организацией фестивалей азиатской поп-культуры в Ярославле. На мероприятия, которые девушка организовывает вместе с друзьями, съезжаются единомышленники со всей России и из соседних стран.
Festival of Asian Popular culture, сокращенно FAP, проводится в Ярославле с 2012 года. Мероприятия устраивают на базе ДК имени Добрынина. В программе фестиваля — дефиле, тематические постановки, ярмарки и вечеринки. Ксения также выступает маскотом фестиваля, то есть лицом и символом.
В ее обязанности входит подготовка костюмов. Чаще всего Ксении приходится шить от 5 до 10 костюмов на одно мероприятие. К слову, на создание полноценного образа уходит до нескольких месяцев.
Шьет по выкройкам из журналов или инструкциям из интернета. Материалы на свои костюмы Ксения закупает на собственную зарплату, а фестивальные наряды оплачиваются из организаторского бюджета. К сожалению, яркие мероприятия не приносят много денег. Но организаторы стараются находить выгоду во всём. Сотрудничают с единомышленниками, делают декорации своими силами, привлекают волонтеров. Главная задача «оргов» — не уйти в минус. Если и получается добыть прибыли больше, свою долю с фестиваля Ксения откладывает на костюмы.
— Я никогда не подсчитывала, сколько в итоге стоит образ целиком, не хочу себя расстраивать. Цена зависит от ткани и ее количества. Стоимость может варьироваться от 200 до 2000 рублей. Я стараюсь находить материалы, оптимальные по соотношению цены и качества. Бывают такие случаи, когда похожей ткани нет, и ее приходится дополнять рисунками или аппликациями, — делится хитростями девушка. — Один раз бабушка и вовсе перешила мне для платья старый карнавальный новогодний костюм. Со временем сложность костюмов увеличивалась, и вместе с ней и траты.
Первые костюмы шились из того, что было дома, так что выходило недорого. Сейчас в коллекции Ксении более 30 костюмов, которые она сшила своими руками.
При создании косплея нужно продумывать не только костюм, но и обувь, аксессуары и парик. Чаще всего у японских героев яркие волосы. Так сложилось, что косплеи Ксении чаще всего создаются в красных оттенках.
— Я даже не подсчитывала, сколько у меня в коллекции париков. Много, это точно. Мы занимаемся созданием образов вместе с друзьями, поэтому иногда обмениваемся аксессуарами или париками, — говорит учительница.
«Я же не голая»
Косплеерский «стаж» Ксении больше преподавательского. В учителя она пошла после университета.
— Мое увлечение появилось раньше. О том, как будет связано мое увлечение и будущая профессия, я не задумывалась хотя бы потому, что не была уверена, пойду ли работать в школу. Позже я без проблем совмещала учебу в университете с поездками и выступлениями на фестивалях, всё шло параллельно, — объясняет девушка.
Об увлечении Ксении в школе знают и коллеги, и школьники, и их родители. С негативом педагог не встречалась.
— Коллеги, с которыми мы тесно дружим, интересуются мероприятиями, делают комплименты образам, коллеги постарше тоже в курсе. Всех удивляет тот факт, что я шью сама, — рассказывает Ксения. — Дети много меня не спрашивают о моем увлечении, но знают, чем я занимаюсь, ходят на мероприятия, где я принимаю участие.
Наша героиня признается, что косплей помогает ей отвлечься от рутины.
— Мне кажется, это делает меня к ним ближе. Они видят, что я не просто учитель, чья жизнь ограничивается только школой, а разносторонний человек, — говорит Ксения.
Учитель поделилась, что одна девочка-выпускница на прощание нарисовала для нее косплей-портрет.
Родители школьников нейтральны по отношению к преподавателю с таким увлечением. Ксения говорит, что не переживает по поводу их мнения.
— Я же не голая, не в купальнике, я очень сильно одета, — говорит Ксения, смеясь. — Я работаю в школе, потому что получила педагогическое образование, и, как мне кажется, учитель востребованнее швеи.
На косплеях бизнес не сделаешь
Азиатская культура, несмотря на бешеную популярность, — трудная тема для заработка. Ксения ставит под вопрос востребованность костюмов ручной работы. Те, кто не хочет заморачиваться, заказывают дешевые варианты в азиатских интернет-магазинах.
— Идеи открыть свой бизнес если и возникали, то только больше в шутку. Для того чтобы шить костюмы на заказ и полноценно на этом зарабатывать, надо, как мне кажется, иметь образование. А я самоучка. Так что на заказ я не шью, а в основном помогаю друзьям, кто обращается за помощью, и мы совместно что-то делаем, — объяснила девушка.
За помощь другим мама иногда бранила Ксению. Одно дело, когда дочь часами сидит над костюмом для себя, другое — для знакомых.
— Единственное, чем она иногда была недовольна, пока я еще жила с родителями, так это тем, что я шила для себя и «для того парня», — вспоминает Ксения с улыбкой. — Когда работаешь в команде, приходится экстренно помогать людям и что-то дошивать в последний момент.
При этом и мама, и муж Ксении поддерживают ее хобби.
— Мама хвастается фотографиями перед коллегами, смотрит выступления, — признается учительница. — Мужу мое увлечение нравится, он даже помогает в организации моих фестивалей, ходит на мои выступления.
Ксения крайне трепетно относится к своим нарядам. Показывая свои кимоно, она с нежностью проводит по стежкам, рассказывает, как создавала аппликацию.
— На косплее я не зарабатываю, это в первую очередь для меня увлечение, способ отвлечься, отдохнуть, переключиться. Сейчас есть профессиональные косплееры, но я себя к ним не отношу, — заключила свой рассказ Ксения Плошкина.