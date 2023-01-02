«Я же не голая, я очень сильно одета»: учитель русского делает косплеи на японское аниме

«Из того, что было»

Любовь Ксении к азиатской культуре появилась еще в школе. Сначала она просто смотрела мультсериалы, а когда познакомилась с азиатской культурой, захотела примерить ее на себя.



Косплей — перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей.