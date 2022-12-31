Не верится, что это произошло на самом деле. Чем еще запомнится 2022-й год (кроме СВО и частичной мобилизации)

2022 год был из ряда вон, мы будем еще долго его анализировать. И то, что он войдет в историю, — совершенно точно.
В этом году мы потеряли Жириновского, Шатунова, Горбачева, Елизавету II и покой.
Каждый месяц приносил всё больше новых испытаний и потрясений. Мы то радовались триумфу Анны Щербаковой и золоту Александра Большунова на Олимпийских играх в Пекине, то с ужасом читали новости, переживали за близких и принимали тяжелые решения.
Каким запомнится уходящий 2022 год? О каких историях и происшествиях многие уже позабыли, а какие на долгие годы врежутся в память? Чем стоит гордиться? А о чем — очередной раз погоревать? Мы собрали самые запоминающиеся события в одном видео. Год уместился в 200 секунд — посмотрите вместе с нами, каким он был.