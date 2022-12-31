Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам оставить обиды в прошлом

Новый год шагает по стране! Пока в большинстве регионов России еще нарезают салаты или только собираются за праздничным столом, жители Чукотки и Камчатки уже встретили 2023 год. Куранты для них пробили полночь, а перед этим с новогодней речью традиционно выступил президент. На этот раз — не на привычном фоне Кремля, а в окружении военнослужащих. Если вы не хотите дожидаться полуночи, можете узнать уже сейчас, что пожелал соотечественникам в этот раз Владимир Путин.
Праздничное обращение президента в России — настолько неотъемлемый атрибут новогодней ночи, что его на всякий случай смотрит даже сам президент. По крайней мере, Владимир Путин на днях сообщил журналистам, что планирует в Новый год в кругу близких смотреть обращение президента.
Обычно в своей новогодней речи Путин не только всех поздравляет, но и кратко подводит итоги года. Так кратко, что это даже стало своеобразным мемом — каждый год от президента ждут, что он скажет: «Год был непростым», ведь обычно он именно так и говорит. Или нет? Мы посмотрели все новогодние обращения Владимира Путина и обнаружили, что за всё это время «непростым» год был только один.
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