Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам оставить обиды в прошлом

Новый год шагает по стране! Пока в большинстве регионов России еще нарезают салаты или только собираются за праздничным столом, жители Чукотки и Камчатки уже встретили 2023 год. Куранты для них пробили полночь, а перед этим с новогодней речью традиционно выступил президент. На этот раз — не на привычном фоне Кремля, а в окружении военнослужащих. Если вы не хотите дожидаться полуночи, можете узнать уже сейчас, что пожелал соотечественникам в этот раз Владимир Путин.

