На Северном Кавказе задержали жителя Украины, готовившего теракт: новости СВО за 30 декабря

Вчера на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась около 5 часов . Взрывы произошли в нескольких крупных украинских городах, включая Киев, Львов, Николаев, Одессу и Харьков, а также в Житомирской и Ивано-Франковской областях. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью произошло как минимум пять взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей.



Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к перебоям с электроснабжением — 40% потребителей в столице Украины остались без света. В Харькове приостановили движение метрополитена. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что обесточено 90% города. По его словам, остановлено движение трамваев и троллейбусов, возможны перебои с водоснабжением. Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской и Одесской областях.



Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины начиная с октября — первый такой массированный удар был после теракта на Крымском мосту. В середине ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.