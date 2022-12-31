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Спецоперация на УкраинеОбзор

На Северном Кавказе задержали жителя Украины, готовившего теракт: новости СВО за 30 декабря

Что произошло за последние сутки

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Спецоперация на Украине длится уже 10 месяцев

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24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 декабря.

Минобороны РФ прокомментировало вчерашние удары по Украине

В Минобороны России сообщили о том, что вчера вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены.


— В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов с западной Украины, а из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для украинской армии иностранное оружие заблокировано в тыловых районах, — рассказали в ведомстве.

Вчера на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась около 5 часов. Взрывы произошли в нескольких крупных украинских городах, включая Киев, Львов, Николаев, Одессу и Харьков, а также в Житомирской и Ивано-Франковской областях. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью произошло как минимум пять взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к перебоям с электроснабжением — 40% потребителей в столице Украины остались без света. В Харькове приостановили движение метрополитена. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что обесточено 90% города. По его словам, остановлено движение трамваев и троллейбусов, возможны перебои с водоснабжением. Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской и Одесской областях.

Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины начиная с октября — первый такой массированный удар был после теракта на Крымском мосту. В середине ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Минобороны Белоруссии назвало одной из версий падения ракеты провокацию со стороны ВСУ

В Минобороны Белоруссии заявили, что падение ракеты на территории республики могло быть провокацией со стороны ВСУ. Ведомство рассматривает две версии падения ракеты: «непреднамеренный пуск» из-за неисправности ракеты или ошибки зенитного расчета и «преднамеренная провокация вооруженных сил Украины». Об этом заявил начальник белорусских зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев.

Ракета комплекса С-300 упала на территорию Белоруссии вчера утром (возле деревни Горбаха в Ивановском районе Брестской области). В пресс-службе Минобороны Белоруссии сообщили, что после проверочных мероприятий выяснилось: обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Ее сбили системы ПВО, пострадавших не было. Первоначально рассматривались следующие версии инцидента: случайный залет ракеты на территорию Белоруссии (аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону) или работа систем ПВО Белоруссии.

Похожий инцидент произошел 15 ноября в Польше. По данным польских СМИ, две ракеты упали на территорию страны в районе села Пшеводов в Люблинском воеводстве. В результате взрыва погибли два человека. Мировую реакцию на инцидент мы собрали в отдельном материале, падение ракет прокомментировали и в Кремле.

Сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе украинца, готовившего теракт

ФСБ задержала гражданина Украины, готовившего террористическое преступление по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб, — отметили в ФСБ.

Мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. В ведомстве отметили, что во время допроса он признался в своем преступлении. Во время обыска квартиры задержанного сотрудники ФСБ обнаружили «готовые к применению средства террора». Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к терроризму».

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В России собираются разработать мобильную ОС на базе Android

VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» создадут компанию для разработки мобильной операционной системы на базе Android. Компания также должна будет создать платформу совместимых с операционной системой мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services (GMS). Об этом сообщает «Коммерсант».

— Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом, — рассказал изданию источник на российском рынке электроники.

«Ростелеком» уже участвует в проекте по созданию национальной мобильной экосистемы на базе российской ОС «Аврора». Как утверждает собеседник «Коммерсанта» из правительства, «Аврора» будет использоваться в корпоративном и государственном секторе «для работы с чувствительными данными», тогда как новая операционная система будет нацелена на потребительский сегмент.

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